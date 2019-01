Boxe | Thurman vs Lopez a Brooklyn | diretta streaming domenica su Dazn

Blastingnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Sarà una notte di grandeper gli appassionati italiani quella di sabato 26 e27 gennaio. La piattaforma intrasmetterà indue importantissime riunioni: dala sfidavse da Houston Munguia vs Inoue. Due incontri che rappresentano il meglio delladel weekend e sottolineano il grande impegno profuso daper il pugilato.OrariLa grande notte disuinizierà alle ore 01:00 di27 gennaio con il collegamento da Houston per Munguia vs Inoue. Alle ore 02:00 invece, su un differente canale della piattaforma, avrà inizio il collegamento dapervs. In questo caso ci sarà il commento di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.Keithal rientro difende il suo titolo L'incontro più atteso del weekend è quello che vede l'imbattuto Keithdifendere il ...