Ascolti tv | per fortuna che c' è Al Ban | Mediaset si riscatta dal flop di

Per evitare un bagno di sangue il Venezuela dei due presidenti Ascolti Francesco : Scontro istituzionale ai massimi livelli in Venezuela. Da una parte l'opposizione che non riconosce Nicolas Maduro come presidente, che invece è stato riconosciuto dell'Assemblea Costituente, l'organo legislativo parallelo che ha svuotato di poteri la Camera.Dall'altra, il governo post-chavista di Nicolas Maduro, agli inizi del suo secondo mandato dopo elezioni contestate, che considera gli oppositori "delinquenti" quando no "terroristi". ...

Successo per Al Bano e Romina : vincono la battaglia degli Ascolti : Al Bano vince la battaglia degli ascolti di mercoledì 23 gennaio. I dati Auditel, infatti, in prime time vedono il

Vita in diretta - 'riunione straordinaria in Rai' - Ascolti - tracollo di Timperi e Fialdini : misure d'emergenza : Riunione straordinaria in Rai per risolvere il caso Vita in diretta . L'indiscrezione è di Marco Castoro per Leggo : gli Ascolti dell'ultima puntata del programma pomeridiano di Raiuno parlano chiaro, ...

Vita in diretta - "riunione straordinaria in Rai" - Ascolti - tracollo di Timperi e Fialdini : misure d'emergenza : Riunione straordinaria in Rai per risolvere il caso Vita in diretta. L'indiscrezione è di Marco Castoro per Leggo: gli Ascolti dell'ultima puntata del programma pomeridiano di Raiuno parlano chiaro, 10,9% nella prima parte e 12,5% nella seconda. "Ai minimi storici": una pessima notizia per i due con

Ascolti Tv 22 gennaio 2019 - Adrian in calo stecca la seconda. A Rai1 scoppia il caso della Vita in Diretta superata anche da Geo : di Marco Castoro Ascolti Tv di martedì 22 gennaio 2019 . Adrian stecca alla seconda e cala visibilmente negli Ascolti rispetto alla puntata d'esordio. Meno di 4 milioni la media di Aspettando Adrian ...

Ascolti tv - flop "Adrian" : si mette male per Celentano : Lo show-cartoon del Molleggiato perde oltre 1 milione di telespettatori rispetto alla prima puntata e lo share non supera il...

«Adrian» - calano gli Ascolti per il programma del Molleggiato : ascolti in calo per la seconda puntata della serie animata «Adrian», prodotta, ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano con disegni di Milo Manara e musiche di Nicola Piovani, andata in martedì ...

Adrian - crollano gli Ascolti : 15% di share per la prima parte - 13 - 3% nella seconda. Celentano “c’è e non c’è” : che farà Mediaset per le prossime 7 puntate? : crollano gli ascolti di Adrian, il secondo appuntamento dello show evento di Adriano Celentano è stato visto da soli 3.965.000 telespettatori e il 15% di share nella prima parte e da 2.883.000 e il 13,3% nella seconda. Hanno abbandonato Canale 5 due milioni di spettatori e circa il 6% di share, lo si poteva immaginare guardando la curva degli ascolti al debutto. La serata è stata vinta dal film tv in onda su Rai1 “Liberi di ...

Celentano perde ancora contro Rai1 : crollano gli Ascolti di Adrian : Celentano battuto da Liberi di Scegliere: disastro totale per Adrian Adrian, la serie evento di Celentano floppa. La seconda puntata, andata in onda martedì 22 gennaio, ha avuto un brusco calo: Aspettando Adrian, che ha visto il Molleggiato in scena nel teatro Camploy di Verona per un blitz di pochissimi minuti in cui ha regalato una delle sue leggendarie pause, ha interessato 4.179.000 telespettatori pari al 17,70%, rispetto ai 5.997.000 ...

Ascolti tv martedì 22 gennaio : boom per Alessandro Preziosi - Adrian in calo : Liberi di scegliere in onda ieri su Rai1 conquista il pubblico Vediamo i dati degli Ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, martedì 22 gennaio. Su Rai1 Liberi di scegliere è stato seguito da 4.179.000 spettatori. Il film tv con Alessandro Preziosi ha registrato uno share pari al 17.7%. Su Canale 5 […] L'articolo Ascolti tv martedì 22 gennaio: boom per Alessandro Preziosi, Adrian in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - la seconda puntata di Adrian sfiora i 4 milioni e perde spettatori : Nonostante i suoi celebri monologhi silenziosi, nonostante una breve apparizione sul palco di Adriano Celentano, lo show più cartoon su Canale 5 perde i colpi. Sono stati 3 milioni 965 mila gli spettatori che hanno seguito la seconda puntata di Aspettando Adrian di Adriano Celentano con uno share del 15%. A seguire Adrian, il cartoon ideato e diretto dallo stesso Celentano e disegnato da Milo Manara, ha registrato 2 milioni 887 mila e il 13.26%. ...

Celentano "rosica" per gli Ascolti : Ma, va beh, questo è veramente teatro dell'assurdo: Celentano se la prende con la rete su cui sta andando in onda. Che, unica, gli ha dato la possibilità di trasmettere quella follia che è il suo cartone animato. Con ironia certo, nascosto in un finto confessionale. Però... Il Molleggiato, ieri sera, nella seconda puntata dello suo show-cartoon, si fa confessare dal prete Nino Frassica: "Ho peccato, padre, ho lasciato illudere Canale 5 che avrei ...

Adrian - lo show di Celentano fa infuriare i napoletani : Mediaset gioisce per gli Ascolti : Adrian, in particolare la prima parte dello show di Adriano Celentano, ha fatto ascolti tv non indifferenti. Nonostante i quasi 6 milioni di telespettatori portati a casa, però, ci sono stati anche molti commenti negativi. Sebbene i dati auditel abbiamo giocato a favore del ‘Molleggiato’, la fiction La Compagnia del Cigno si è aggiudicata la vittoria di ascolti e, quindi, a conti fatti, il progetto del cantante non è stato vincente come si ...

Adriano Celentano Ascolti deludenti per 'Adrian' : lamentele per la sua breve comparsa : La serie evento di Adriano Celentano, intitolata 'Adrian', che ha esordito ieri 21 gennaio con la prima puntata, ha deluso i telespettatori. Gli ascolti registrati, infatti, si sono rivelati molto deludenti e sul web è scoppiata la polemica in pochissimo tempo, specie in virtù della fugace apparizione del protagonista sul palcoscenico. ascolti deludenti per la serie evento 'Adrian' di Adriano Celentano Da diverse settimane a questa parte non si ...