Vaccini e diabete | l’anti-rotavirus un possibile scudo

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Una ricerca pubblicata su “Jama Pediatrics”, condotta in Australia, ha scoperto che il vaccino contro ilpotrebbe proteggere daldi tipo 1. Kristen Perrett e i colleghi dell’università di Melbourne hanno confrontato i tassi dinegli 8 anni prima e dopo l’introduzione della vaccinazione contro ilin Australia, scoprendo che successivamente all’inserimento della profilassi si è registrato un calo del 14% della forma 1 nei bambini da 0 a 4 anni, mentre non si rilevano variazioni nella fascia d’età 5-14. Secondo l’esperta, il dato dipende dal fatto che gli under 5 coinvolti nella ricerca sono nati dopo l’introduzione dell’anti-, vaccino che per funzionare va somministrato prima dell’esposizione al microrganismo. Il– si spiega su “New Scientist” – ...