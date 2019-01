Un satellite cercherà di deviare la rotta di un asteroide

agi

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La scena l'abbiamo già vista: unche punta sulla Terra e i nostri eroi che cercando di impedire che distrugga l'umanità. Al cinema a volte ci riescono, come in Armageddon, e altre no, come in Deep Impact.Ma la collisione di uncon la Terra è un rischio concreto e ne sono dimostrazione le numerose comunicazioni delle agenzie spaziali che periodicamente analizzano la traiettoria di questi corpi celesti.Per questo diventa sempre più importante testare sistemi efficaci per cambiarne laal fine di difendere il nostro pianeta in caso di minaccia concreta e per la prima volta nella storia l'impatto di uncon unverrà monitorato da una piattaforma satellitare italiana progettata da Argotec.L'eccellenza italiana nel 'flipper' spaziale Si chiama LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids) ...