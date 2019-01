Salvini all' attacco | «Abbiamo prove di contatti tra ong e trafficanti»

Federica Mogherini - Matteo Salvini all'attacco di Renzi : "Chiedete a lui il senso della sua nomina alla Ue" : E' tornata sulle prime pagine dei giornali per il suo stipendio da 25mila euro al mese, svelato nei giorni scorsi dai 5 Stelle. Federica Mogherini, Alto Commissario alla sicurezza dell'Unione Europea, ha avuto accesso a quella carica nel 2015, dopo un anno trascorso da ministro degli Esteri del gove

Salvini all'attacco sulla missione Sophia : "Basta se non cambiano le regole" : 'È da sei mesi che chiediamo il cambio delle regole della missione Sophia perché prevede che tutti gli immigrati soccorsi dovessero sbarcare in Italia. In 6 mesi in Europa ci hanno detto sempre No. Se ...

Salvini all'attacco sulla missione Sophia : 'Basta se non cambiano le regole' : 'È da sei mesi che chiediamo il cambio delle regole della missione Sophia perché prevede che tutti gli immigrati soccorsi dovessero sbarcare in Italia. In 6 mesi in Europa ci hanno detto sempre No. Se ...

"Nuove regole o finisce qui". Salvini dà l'ultimatum alla missione Sophia : Lo strappo della Germania ha aperto il vaso di Pandora. Perché se è vero che la missione Sophia è stata pensata e per risolvere l'emergenza immigrazione è anche vero che nel corso degli anni non ha fatto altro che portare in Italia tutti gli immigrati che venivano soccorsi nel Mar Mediterraneo. E così non appena da Berlino i tedeschi hanno fatto sapere che si sarebbero chiamati fuori dall'accordo, Matteo Salvini ha colto la palla al balzo per ...

Chiude il Cara di Castelnuovo - trasferiti i richiedenti asilo. Salvini : «Io nazista? Balle» : A marzo 2016 Papa Francesco lo scelse per la celebrazione della lavanda dei piedi del giovedì santo, inchinandosi per il rito davanti a 12 profughi, ora il Centro di accoglienza per...

Di Maio lancia Lino Banfi all'Unesco - Salvini ironico : «E Jerry Calà?» : Portare un «sorriso» nell'Unesco e fare diventare «patrimonio dell'umanità» uno storico attore, comico e conduttore televisivo italiano come Lino Banfi. A...

Migranti - la Germania si sfila dalla missione Sophia. Salvini 'Non è un problema' : La Germania esce dall' operazione navale Sophia per il controllo del Mediterraneo. La notizia è stata diffusa solo dai media tedeschi: se confermata significherebbe di fatto la fine della missione. ...

Migranti - la Germania esce dalla missione Sophia : 'Linea dell'Italia troppo dura'. Salvini : 'Non è un problema' : La decisione della Germania di stoppare la partecipazione alla missione europea Sophia sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza dei Migranti dalle navi. È quanto ...

Migranti - la Germania esce dalla missione Sophia : «Linea dell'Italia troppo dura». Salvini : «Non è un problema» : La decisione della Germania di stoppare la partecipazione alla missione europea Sophia sarebbe la conseguenza della linea dura del governo italiano sull'accoglienza dei Migranti dalle navi....

ROMA - EX PENICILLINA : SCONTRO Salvini-RAGGI/ Sgombero : scoperti due occupanti abusivi all'interno : Ex PENICILLINA, Raggi vs Salvini "Di nuovo occupata". Il ministro dell'interno replica al sindaco di ROMA: scoperti due occupanti abusivi all'interno.

Migranti - Salvini : Deportati da Castelnuovo di porto? Balle spaziali : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Augusto Minzolini - i pentiti M5s e i guai per il governo : perché Salvini deve guardarsi le spalle : Cagliari è un caso negativo in assoluto: solo una persona e mezza su dieci è andata a votare. Un brutto segnale per i partiti vecchi e per quelli nuovi. Soprattutto per questi ultimi, scrive Augusto Minzolini nel suo editoriale su Il Giornale. "Non per nulla per esorcizzarlo Di Maio e Di Battista ha

Elisa Isoardi non vorrebbe più Matteo Salvini - lui manda messaggi alla Cipriani : Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono al centro di una polemica infinita. Dopo aver annunciato la loro separazione è scoppiato il caos. I rumors hanno iniziato a susseguirsi fino ad arrivare alle ultime indiscrezioni, secondo le quali i due sarebbero finalmente tornati insieme. Secondo alcune fonti, Matteo ed Elisa non si sarebbero mai lasciati veramente. Ad ogni modo, i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito. L'opinionista ...

Caritas lombarde contro il decreto Salvini : "Continueremo ad accogliere i migranti - rispondiamo alla nostra coscienza" : Nei centri di accoglienza delle dieci diocesi lombarde accolti 4.500 migranti, il direttore Gualzetti: "Gli ospiti rimarranno da noi a carico della Chiesa"