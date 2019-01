Salute | ortopedia rigenerativa | via il dolore con le cellule mesenchimali

meteoweb.eu

: Sorridi al futuro. Affidati a SALUTE+STORE® per avviare in tempi rapidi la tua Sanitaria, Ortopedia o Parafarmacia… - SaluteStore : Sorridi al futuro. Affidati a SALUTE+STORE® per avviare in tempi rapidi la tua Sanitaria, Ortopedia o Parafarmacia… - retesoletv : Questa sera torna #IdeaSalute. Alle 20.30 parleremo del #ginocchio, delle sue #patologie e come risolverle nell'int… - RovigoOggi : Il primo cittadino Omar Barbierato in seguito alle segnalazioni ricevute dai cittadini chiede alla direzione dell’… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia si pone all’avanguardia nelle metodologie di intervento su problematiche o criticità che interessano fasce sempre più ampie della popolazione. Il Dott. Maurizio Magnani, chirurgo ortopedico di fama internazionale, ha dato il via agli interventi dicon. Una pratica testata scientificamente a livello mondiale per la cura e la “riparazione” di tessuti e organi, soprattutto in ambito sportivo, ma non solo. Ginocchio, anca, caviglia, spalla, collo, gomito, polso, ma anche schiena ed ernie al disco possono trovare con questa nuova tecnica alternative efficaci in grado di ristabilire la parte dolorante. «La medicina– spiega il dottor Magnani – è una particolare branca della medicina che ha come obiettivo quello di ‘riparare’, tessuti e organi non con la sostituzione ...