Roberto Vecchioni | Calenda è il mio leader preferito Salvini non lo condivido

Intervista – Roberto Vecchioni : «Così ho imparato che la vita non va osteggiata ma amata» : Mentre si racconta sorride e si esprime un contagioso ottimismo inaspettato «La vita non va osteggiata ma amata» ribadisce con forza e saggezza Roberto Vecchioni , uno degli ultimi veri cantautori italiani, un artista autentico, di quelli che raccontano la vita toccando tutte le corde dell’esperienza umana dimostrando che i versi delle canzoni, quando sono composti con la propensione al racconto e spesso alla denuncia sociale, possono avere ...

Roberto Vecchioni a La Mia Passione : la vita - l’amicizia con Guccini e Sanremo (video) : Roberto Vecchioni a La Mia Passione , ospite della seconda puntata della nuova stagione, si è raccontato in un’intervista con il conduttore Marco Marra, ripercorrendo la sua storia e la sua carriera musicale, a partire da quando ha iniziato a scrivere canzoni a 17 anni, fino all’ultimo Sanremo vinto con Chiamami Ancora Amore, nel 2011. C’è stato spazio per il ricordo di suo padre, e per una riflessione sulla vita alla soglia dei 75 anni, dopo ...

Annunciato il tour di Roberto Vecchioni per L’infinito dopo il singolo con Guccini : info e biglietti in prevendita : Il tour di Roberto Vecchioni per L'infinito arriva dopo il rilascio di Ti insegnerò a volare, singolo apripista che ha raggiunto le radio il 9 novembre nel giorno del'arrivo del disco sul mercato. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, oltre ai punti vendita fisici. I primi concerti sono in programma a partire dai primi mesi del 2019 e fino all'ultima data all'Auditorium Parco della Musica ...