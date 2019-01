Matteo Salvini | il Tg2 e l' innovazione autarchica

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Lino Banfi meglio di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Federica Mogherini - Matteo Salvini all'attacco di Renzi : "Chiedete a lui il senso della sua nomina alla Ue" : E' tornata sulle prime pagine dei giornali per il suo stipendio da 25mila euro al mese, svelato nei giorni scorsi dai 5 Stelle. Federica Mogherini, Alto Commissario alla sicurezza dell'Unione Europea, ha avuto accesso a quella carica nel 2015, dopo un anno trascorso da ministro degli Esteri del gove

Matteo Salvini e le divise sgradite : aumentano le proteste per i travestimenti del ministro : Le uniche divise che non ha ancora indossato sono quelle della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera: forse perché non dipendono dal suo ministero. O magari, chissà, perché con i due corpi ci ...

Matteo Salvini : Ho le prove di contatti tra Ong e trafficanti : Il ministro dell'Interno in conferenza stampa al Viminale ha lasciato intendere, senza dare ulteriore spiegazioni, che possiede evidenze non ancora emerse in altre indagini. Poi ha snocciolato i numeri: "A fronte di 155 arrivi, i rimpatri già effettuati sono stati 221. Meno 50mila ospiti nelle strutture rispetto a gennaio 2018"Matteo Salvini insiste:" Abbiamo evidenze investigative su contatti telefonici tra esponenti delle Ong sulle navi e ...

Matteo Salvini - Onu senza precedenti : sospetto di razzismo - mandano gli ispettori in Italia : Nonostante l'ira di Matteo Salvini la visita "tecnica" sulle "discriminazioni razziali" annunciata a settembre ci sarà. La settimana prossima l'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani (Ohchr) arriverà in Italia per verificare se esista nel nostro Paese una emergenza razzismo. Leggi anche: "

Agorà - Giorgia Meloni : "Matteo Salvini non sta bene con i 5 stelle. Imbarazzo sul reddito di cittadinanza" : "Che Matteo Salvini stia benissimo nell'abbraccio del Movimento 5 Stelle è un parolone", rivela Giorgia Meloni, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre. "Ci parliamo, insomma certe cose le vediamo tutti i giorni. Il fatto che Salvini abbia preso il cartello con su scritto solo Quota 100 è perché

Migranti - Matteo Salvini : “Cambino regole o missione Sophia finisce”. Ue : “Pronti a chiuderla” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione della Germania di sospendere parzialmente l'adesione all'operazione Sophia: "La missione navale ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale sottoscritto dal Governo Renzi, non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione". Fonti Ue replicano: "Se oggi l'Italia non vuole più Sophia, siamo ...

Agorà - Barbara Saltamartini : "La sinistra si indigni anche quando danno del nazista a Matteo Salvini" : Barbara Saltamartini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, dà una bella lezione alla sinistra: "Vorrei che si prendessero le distanze anche quando le opposizioni, nel caso specifico il Partito democratico, danno del nazista al Ministro dell'Interno", sbotta la leghista. E conclude, durissim

Francesca Cipriani parole di stima per Matteo Salvini : Francesca Cipriani ospite della trasmissione “Un Giorno da Pecora”dice: “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su “Instagram” e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ’che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ’gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”. La showgirl esprime apprezzamento per il vicepremier: “Sta facendo ...

Matteo Salvini contro Cesare Battisti : “Chiedi scusa e taci” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si rivolge a Cesare Battisti dopo che quest'ultimo, dal carcere, ha detto di essersi sentito umiliato al suo arrivo in Italia: "Povero assassino comunista. Abbi dignità e rispetto. Chiedi scusa ai familiari a cui hai tolto il padre, il fratello, il figlio. Abbi almeno il gusto di tacere”.Continua a leggere

Matteo Salvini - la risposta brutale a Cesare Battisti : "Dice che si sente umiliato?" : Dal carcere di Oristano, Cesare Battisti - incontrato da un esponente del partito radicale - ha fatto sapere di essersi sentito "umiliato" dall'Italia al momento del suo arrivo in Italia, dopo 37 anni anni di latitanza. Parole alle quali ha subito replicato Matteo Salvini, nel corso di una diretta F

Cipriani 'pazza' di Matteo Salvini : "Un uomo vero e affascinante euro " : ' Salvini ? L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo 'che buono, gnam gnam' e lui mi risponde simpaticamente, con ...

Matteo Salvini - il delirio di don Farinella : "Mani sporche di sangue - a processo per genocidio" : Don Paolo Farinella torno ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini dai microfoni de La Zanzara su Radio24. Il prete di Genova aveva conquistato nuova popolarità lo scorso Natale, quando aveva deciso di chiudere la sua chiesa per protestare contro il ministro dell'Interno. Oggi il parroco non sembra