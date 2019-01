Juventus | Spinazzola non molla la fascia e mantiene a distanza Darmian

Juventus - Darmian aspetta il via libera. E glielo deve dare Spinazzola : TORINO - Leonardo Spinazzola , ieri sera, ha sperato fino all'ultimo di giocare titolare a causa della febbre di Alex Sandro , poi alla fine il brasiliano ha stretto i denti ed è partito dall'inizio ...

Juventus - Nedved : «Darmian per Spinazzola? Ci teniamo i nostri giocatori» : TORINO - Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio di inizio di Juventus-Chievo . Il vicepresidente bianconero si è soffermato sul calciomercato, in particolare sulla presunta trattativa per Matteo Darmian e la cessione di ...

Juventus-Chievo - spazio a Douglas e Spinazzola : Dopo la Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione della Juventus, la squadra di Allegri inizia il girone di ritorno allo Stadium contro il Chievo, ultimo in classifica ma rigenerato dalla cura ...

Calciomercato Juventus : Spinazzola indeciso - Benatia corteggiato e Kean resta : Il Calciomercato della Juventus è in buona parte concentrato sulle uscite in queste ore. I dirigenti bianconeri stanno cercando di risolvere la situazione Spinazzola per spianare la strada all'arrivo di Darmian. Nel frattempo si muovono alcuni corteggiatori per Benatia, bloccato da Allegri ma desideroso di cambiare aria. Nessun addio, nemmeno temporaneo per Kean, la società ha rifiutato tutte le offerte arrivate a Torino per il giovane ...

Juventus - presto Darmian potrebbe sostituire Spinazzola (RUMORS) : Nei prossimi giorni non è da escludere che la Juventus possa mettere a segno un colpo di mercato per questa sessione di trasferimenti. Infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare Torino per andare a Bologna. Una volta che il terzino ex Atalanta avrà lasciato la Juve, Fabio Paratici si metterà subito al lavoro per regalare il sostituto a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista è quello di Matteo Darmian. Il giocatore dello United è ...

Juventus-Darmian - ora si chiude poi parte Spinazzola : JUVENTUS DARMIAN, trattativa in chiusura- La notizia è iniziata a circolare nella serata di ieri e ora dopo ora trova sempre maggiori conferme. Mattia Darmian sarebbe ad un passo dal ritorno in Serie A, a Torino ma sponda bianconera. Il laterale classe 1989, dopo essere stato capitano del Torino e terzino più o meno utilizzato […] L'articolo Juventus-Darmian, ora si chiude poi parte Spinazzola proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Juventus - si riapre la pista Darmian. E Spinazzola... : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Allegri al giornalista: "Cancelo davanti? Mi hai dato una buona idea" Saul ko, Juve a rischio Le parole di Allegri

Calciomercato Juventus – Spinazzola in partenza - c’è l’accordo con Darmian : definiti i dettagli con il Manchester United : La Juventus vicina all’acquisto di Matteo Darmia dal Manchester United: il suo arrivo dovrebbe far partire Spinazzola “Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità“, con queste parole dette in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha di fatto dato il via libera alla cessione di Leonardo Spinazzola. In attesa di conoscere la formula con la quale lascerà la Juventus, ...

Calciomercato Juventus - incontro in agenda con il Lione per Ndombelè. Il Bologna insiste per Spinazzola : La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, occhi bianconeri su Ndombelè Incassata la firma di Aaron Ramsey, che diventerà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, il club bianconero continua a scandagliare il mercato in vista del prossimo mercato estivo. Lapresse I radar della società campione d’Italia si sono fermati su Tanguy Ndombele, ...

Juventus : Darmian o Emerson Palmieri se parte Spinazzola : Come scrive la Gazzetta dello Sport sarebbe una plusvalenza, ma resta un'operazione complicata: la Juve dovrebbe trovare un sostituto e non è così semplice che si concretizzino le idee Emerson ...

Calciomercato Juventus - spunta il nuovo trequartista : Spinazzola resta : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sui canali “SportItalia“, la Juventus sarebbe pronta a mettere e mani su Mattia Zennaro, mezz’ala o trequartista del Venezia classe 2000. Grinta, personalità e margini di crescita notevoli. Il giocatore piace anche a diverse squadre di Serie A, ma come riportato dal noto esperto di mercato , […] L'articolo Calciomercato Juventus, spunta il nuovo ...

Bologna-Juventus - le pagelle bianconere : Pjanic efficace - Spinazzola buon esordio : SZCZESNY - voto: 6 Supera indenne il tagliando per la Supercoppa grazie alle incapacità offensive del Bologna. DE SCIGLIO - voto: 5,5 E' l'insidia principale per la difesa bianconera: disattento, ...

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto sul calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : Spinazzola dal 1' : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di stasera, inizio ore 20.45 tra Bologna e Juventus. I bianconeri faranno visita ai rossoblù allo stadio Dall’Ara per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La è tornata a lavoro l’8 gennaio. Spazio al programma lavorativo post vacanze e […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: Spinazzola ...