Incendio in carcere Piacenza | 3 feriti

CUNEO/ Rivolta e Incendio nel carcere di Cerialdo dopo il tentativo di suicidio di un detenuto : Riceviamo e pubblichiamo: "Una violenta protesta si è registrata nelle celle della terza e quarta sezione del carcere Cerialdo di CUNEO. La protesta trae origine dal fatto che un detenuto ha tentato ...

Monte Serra : il volontario accusato dell'Incendio di settembre resta in carcere : Giacomo Franceschi, l'uomo di 37 anni appartenente ai volontari dell'antincendio boschivo e accusato di essere il responsabile dell'incendio del Monte Serra a fine settembre, resta in carcere. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari di Pisa, Donato D'auria, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. Le motivazioni della prosecuzione del fermo sono state spiegate durante una conferenza stampa del Procuratore Alessandro Crini, ...

Rogo sul Monte Serra - in carcere un volontario dell'antIncendio : Firenze, 19 dic., askanews, - Fermato un uomo accusato di aver provocato, volutamente, l'incendio che lo scorso 24 settembre ridusse in cenere 1500 ettari del Monte Serra, in provincia di Pisa. Si ...

