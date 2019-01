Gli appuntamenti di mercoledì 23 a Bologna e dintorni | Calcutta all' Unipol Arena

'Paradossi' al 'Festival della Scienza' : tanti appuntamenti con Gli studenti protagonisti : Ora tutto è pronto: 35 progetti degli studenti, un panel ricco di prestigiosi incontri, ma anche spettacoli e altri eventi nei quali scienza, arte e divertimento si intrecciano a creare promettenti ...

Balletto con Royal Opera House di Londra e poi musica con Elena Gabbrielli : Gli appuntamenti : Cosa fare? Dove andare? Cosa guardare? La risposta è semplice ed è contenuta tutta nel calendario degli eventi della provincia di Arezzo. Mostre, spettacoli, incontri e tanto, tanto teatro. Ecco tutto quello che c'è da fare in provincia di Arezzo nella giornata di oggi. Tutti gli eventi in calendario durante la settimana Elena Gabbrielli in ...

Lombardia : Gli appuntamenti della Giunta regionale (2) : (AdnKronos) - L'assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato partecipa alle ore 11 all'inaugurazione della sede operativa della 'S.O.S Italia Libera', in via Gallarate 32, associazione nazionale antiracket e antiusura, iscritta come sede principale presso le Pr

Lombardia : Gli appuntamenti della Giunta regionale : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Diversi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, sabato 19 gennaio. L'assessore al Welfare, Giulio Gallera, partecipa al convegno 'Milano...Vaccina 2019, aggiornamenti in tema di vaccinazioni' al via alle 9.30 all'università degli Studi d

Calcio - Super Bowl - Boxe e Rugby : Gli appuntamenti del weekend da vedere in streaming : Si aprirà domani sera un altro ricco weekend di sport che vedrà il ritorno su DAZN delle grandi emozioni della Serie A.

Giobbe Covatta e la sua 'Divina Commediola' - mostre e 'La donna elettrica' al cinema : Gli appuntamenti : Cosa fare? Dove andare? Cosa guardare? La risposta è semplice ed è contenuta tutta nel calendario degli eventi della provincia di Arezzo. mostre, spettacoli, incontri e tanto, tanto teatro. Ecco tutto quello che c'è da fare in provincia di Arezzo nella giornata di oggi. The Cyborgs in concerto al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino ...

Gli appuntamenti di sabato 12 gennaio a Bologna e dintorni : Angela Baraldi al Covo club : MUSICA CAJKOVSKIJ PER LA CITTA' Teatro Manzoni, via de' Monari 1/ 2, ore 19.30, ingresso libero La musica per balletto di Cajkovskij è al centro del concerto che l'Orchestra del Comunale diretta da ...

Idee per il weekend : tutti Gli appuntamenti più interessanti di metà gennaio : Gli spettacoli e le visite guidate proseguiranno per tutto il fine settimana e nei week end successivi fino al 31 gennaio 2019. Torna Expo Elettronica e CosmoComix : tutte le novità del mondo hi-tech ...

Marsala - oggi la notte del Liceo Classico. Gli appuntamenti da non perdere : Il pomeriggio di venerdì si apre alle 18 nell'aula magna del Liceo, in via Eliodoro Lombardi, con letture spettacoli e musica che vogliono offrire alla città dei momenti per entrare dentro questo ...

La Moda Uomo arriva a Milano - tutti Gli appuntamenti da non perdere : Dopo una London Fashion Week Men’s che ha consolidato sempre più la sua reputazione di paradiso delle nuove tendenze, tra tanto sartoriale made in Britain e persino qualche Pokémon (vedere per credere: la sfilata di Bobby Abley) e un Pitti 95 che ha celebrato diversi temi interessanti tra cui sostenibilità, creatività koreana e abbigliamento personalizzabile (per gentile concessione di Y/Project), arriva il turno di ...

Riprendono Gli appuntamenti di Unijunior : Riprende la nona stagione di Unijunior, il progetto che Unimore con l'Associazione Leo Scienza rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni, proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza e alla cultura fatto di lezioni divertenti e ad alto tasso esperienziale, che affrontano temi curiosi, di grande interesse per i più giovani. La nuova lezione si terrà sabato 12 gennaio nell'...

Pitti Uomo 95 - day two : Gli appuntamenti da non farsi scappare : Un’agenda particolarmente fitta. Ecco le esibizioni, le sfilate, gli incontri e le feste che animeranno la città di Firenze oggi 9 gennaio, secondo giorno di Pitti Immagine Uomo 95. Ore 7.00 - Push Hard Pitti Run. Per caricare le energie che servono per affrontare la lunga giornata che ci attende, perché non fare una bella corsetta tutti assieme? Partenza da Piazza Santa Maria Novella e promossa da Isaora PH4GalliaLab Ore 10.00 ...

Cna Ecipa riparte con i nuovi corsi - tutti Gli appuntamenti : La Spezia - Con il 2019 ripartono i corsi di formazione di Cna Ecipa La Spezia. In programma ci sono ben 15 appuntamenti anche di aggiornamento per i lavoratori e i titolari responsabili. Nel mese di ...

In Biblioteca a Chiusa Pesio 3 appuntamenti per non dimenticare Gli orrori dello sterminio : Nel «ghetto modello» creato dai nazisti si tengono 2430 conferenze, 600 spettacoli teatrali e musicali e si allestiscono i laboratori d'arte per bambini. Leggere l'universo Terezín, definito «fucina ...