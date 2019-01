Gianmarco Tognazzi | ”Quando mio padre venne a vedermi a teatro di nascosto”

Gianmarco Tognazzi/ La carriera e i contrasti con il padre Ugo : 'Mi ha capito e me lo sono goduto per un anno' : Gianmarco Tognazzi a Storie Italiane, i contrasti con papà Ugo per il lavoro: 'Dopo la riconciliazione me lo sono goduto per un anno'.

Non ci resta che il crimine Gianmarco Tognazzi ci racconta il nuovo film di Massimiliano Bruno : Potrebbero puntare su Giuseppe, che è un vero Wikipedia dei Mondiali ed un pozzo di scienza calcistica? Potrebbe forse aiutarli Gianfranco, il nerd della scuola che ha incredibilmente fatto fortuna? ...

Non ci resta che il crimine – Gianmarco Tognazzi ci racconta il nuovo film di Massimiliano Bruno : [embed]https://youtu.be/4RmtV2duPQ8[/embed] Gianmarco Tognazzi, il giorno prima di venire al Barone Rosso per raccontarmi il film “Non ci resta che il crimine”, ha scritto in un tweet: “Arrivo zio Red… e forse da primo in classifica domani” Previsione azzeccata: lunedì mattina i risultati del weekend hanno confermato che “Non ci resta che il crimine” ha sbancato al botteghino con 2 milioni di incasso sorpassando il colosso ...