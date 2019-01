Costanza Caracciolo: “Sono caduta, mi sono fatta malissimo”

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Ghiaccio sul piede perche ha avuto un piccolo incidente per strada: “Niente ragazzidal marciapiede e mimalissimo”, spiega l’ex velina bionda ai follower. Per fortuna al suo fianco c’è Christian Vieri, suo compagno e padre di Stella.Solo pochi giorni fa ha festeggiato il suo 29esimo compleanno e il secondo mesiversario della sua bambina, ed ora ecco Coco sul divano con il piede a riposo dopo una brutta. Ad aiutarla con la piccola Stella c’è Bobo Vieri che proprio sulle pagine di Diva e Donna ha confessato: “un ‘mammo’ perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio il pannolino”. Non solo, l’ex calciatore e deejay con quasi due milioni di follower su Instagram, parla pure di nozze: “Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi arriverà anche quel giorno”.