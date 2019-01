Avellino, gennaio caldo: dal giallo-Alfageme al sogno-Palladino

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Tra le nobili decadute del calcio italiano, fallite la scorsa estate e costrette a ripartire dai dilettanti, vi è l’. Inserito nel Girone G di Serie D, il club irpino deve sfruttare ciò che rimane di questa finestra di trattative per mettere a segno un colpo decisivo. Attualmente, infatti, la classifica dice 4° posto, a 7 punti dalla sorprendente capolista Lanusei. La corsa alla Serie C è impervia.Il mese di dicembre aveva già portato nuova linfa al campionato avellinese, con l’esonero di Archimede Graziani e il gradito ritorno in panchina di Giovanni Bucaro, colui che condusse i Lupi alla promozione da Lega Pro a Serie B nel 2011-2012. Contestuale al cambio di allenatore, l’acquisto dal Campobasso del 31enne Franco Da Dalt: esterno offensivo argentino, in grado di giocare in entrambe le fasce, con una prima parte di carriera tra Serie B e C prima di ...