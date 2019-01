Trattato di Aquisgrana | Merkel e Macron | “Insieme di fronte a populismo” Tusk | “Non sia

ilfattoquotidiano

: Nasce oggi la nuova Europa. Con il trattato di Acquisgrana, Francia e Germania costruiscono un asse politico ancora… - Linkiesta : Nasce oggi la nuova Europa. Con il trattato di Acquisgrana, Francia e Germania costruiscono un asse politico ancora… - HuffPostItalia : Fischi e urla sul rinsaldato asse franco-tedesco. Proteste alla firma del trattato di Aquisgrana tra Merkel e Macron - TgLa7 : #Merkel e Macron firmano il trattato di Aquisgrana. Rilancia trattato Eliseo del '63 su amicizia franco-tedesca -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Una “nuova tappa”, un “nuovo capitolo” che porterà Francia e Germania ad andare avanti “mano nella mano” diai “nazionalismi che minacciano l’Europa”. Angelaed Emmanuelfesteggiano così la firma deldiche rinsalda l’asse franco-tedesco con una serie di progetti che spaziano dalle politiche energetiche ad impegni reciproci in caso di attacco contro uno dei due Stati. L’alleanza diventa quindi ancora più stretta e se da un lato viene celebrata dalle istituzioni europee come una “necessità” (Jean-Claude Juncker) dall’altra c’è chi come Donaldchiede un segnale chiaro sul fatto che ilnon si trasformi in una sorta di club esclusivo.“L’amicizia franco-tedesca non è solo un sogno, ma una realtà e una necessità” ed è ...