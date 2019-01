Pisa | gli studenti occupano la scuola e la devastano | il momento in cui scappano davanti

Europee - Calenda lancia manifesto per la lista unica. Da Zingaretti a Sala e Pisapia : adesioni anche tra gli ex Pd : Qualcosa si muove a sinistra in vista delle Europee. L’ex ministro Carlo Calenda ha lanciato il suo manifesto “Siamo europei” e proposto la lista unica nella corsa per Bruxelles. L’appello ha già ottenuto decine di adesioni: dall’ex segretario Pd Maurizio Martina ai presidenti di Regione Zingaretti, Stefano Bonacini, fino all’esponente di Leu Enrico Rossi. Si notano tra gli altri anche il sindaco di Milano ...

Cagliari-Empoli - probabili formazioni : recuperano Pavoletti e Pisacane : CAGLIARI EMPOLI probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 18.00, la Sardegna Arena di Cagliari riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Rolando Maran e quella di Beppe Iachini. Sarà fondamentalmente uno scontro salvezza anche se visti gli ultimi risultati e la completezza […] L'articolo Cagliari-Empoli, probabili formazioni: recuperano Pavoletti e ...

Migliorare la vita di chi ha avuto trapianti di cuore : finanziato il progetto Neuheart. Capofila la Sant'Anna di Pisa : La messa a punto di questa tecnologia si inserisce pienamente nella scienza emergente della medicina bioelettronica, che si ripromette di affrontare diverse patologie attraverso la modulazione ...

Pisa - gettano liquido negli occhi di un venditore ambulante e fuggono : Pisa, gettano liquido negli occhi di un venditore ambulante e fuggono Secondo i testimoni si sarebbe trattato di candeggina. L’aggressione si è verificata nel centro storico poco dopo mezzanotte ed è stata denunciata da diversi utenti su Facebook. La vittima sarebbe un senegalese irregolare, dimesso dall’ospedale con 10 giorni di ...

ANGELO PisaNI - MARITO KATIA FOLLESA/ 'Stare con mia figlia mi ha fatto tornare la voglia di stare sul palco' : ANGELO PISANI ospite di Junior Bake Off Italia 2019; il MARITO di KATIA FOLLESA sarà al suo fianco per la seconda puntata.

Calciomercato Cagliari - la Cremonese di Rastelli su Pisacane : Cagliari - Fabio Pisacane resta un giocatore al momento incedibile per il Cagliari . Ma il fatto che il suo contratto sia in scadenza e che ancora non siano arrivati segnali di rinnovo da parte della ...

'A Pisa record di trapianti di fegato e i politici vogliono depotenziarci con un altro centro a Firenze' : Tutto ciò in barba a chi ci ha denigrato sui giornali ed ai piani alti della politica che cercano disperatamente una scusa per depotenziarci ed aprire un , inutile, ulteriore centro a Firenze. Tutta ...

Pisa - battaglia in comune sul bilancio. “Un caso più grave di quello Lodi” - ma il sindaco : “Noi andiamo avanti” : È stato un Consiglio comunale ad alta tensione, tra scambi di accuse, grida e scontri durissimi tra la maggioranza e l’opposizione, quello che ha preceduto l’approvazione del bilancio preventivo del comune di Pisa. Un documento – che sarà approvato in serata – finito sotto accusa anche per elementi che il centro di informazione giuridica L’Altro Diritto Onlus ha giudicato “direttamente o indirettamente discriminatori” nei confronti ...

Pisa - caos e insulti in Consiglio comunale : “Vergognati - studia”. E l’assessore infuriato viene calmato dai colleghi : L’approvazione del bilancio da parte del Comune di Pisa aveva già fatto discutere per le discriminazioni contenute nel testo nei confronti degli stranieri, penalizzati nell’assegnazione di case popolari, nel’accesso al nido e nelle donazioni. Durante la seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si votavano gli emendamenti al documento, è scoppiata la bagarre dopo che ha preso la parola l’assessore ...

Natale a Pisa - saranno spesi 345 euro a famiglia per i regali : Ma sotto l'albero molti italiani troveranno anche trattamenti di bellezza , 37,9%, e biglietti per concerti e spettacoli , 32,3%, ; resistono smartphone, gioielli, giochi elettronici, viaggi; in calo ...

Pisa come Lodi - “nidi e case popolari prima agli italiani”. Nel bilancio discriminazioni pure su aiuti alle famiglie : Pisa come Lodi, anzi peggio: la giunta di centrodestra metterà in votazione un bilancio preventivo pieno di discriminazioni. come nel caso del comune lombardo, condannato dal tribunale di Milano perché escludeva dalle mense scolastiche i figli di extracomunitari , che dovevano dichiarare di non possedere case, conti correnti e auto nel loro Paese d’origine. Una traccia, quella Lodigiana, seguita anche dalla nuova amministrazione toscana, ...

Cagliari - Pisacane : 'Non possiamo abbassare i ritimi - da napoletano...' : Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, dopo il duplice fischio del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: 'Bisogna fare altri 45 minuti ad alta intensità e non abbassare i ritmi, il Napoli è bravo in velocità. Per me è una partita come le altre, da napoletano fa un certo effetto, ma ora sono a ...

Mario Draghi ha spiegato agli studenti di Pisa perché è orgoglioso di essere italiano : ...lasciare presagire l'inno di Mameli e l'inno alla Gioia intonati all'inizio della cerimonia con la quale la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa gli ha conferito la laurea honoris causa in Economia. ...