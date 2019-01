Milan-Napoli Serie A | data | programma | orario e tv Come vederla in streaming

Gravina : 'Nuove procedure contro il razzismo già in Milan-Napoli. Per la Var si arriverà a due chiamate per parte' : "L'annuncio dello speaker sarà a gioco fermo, l'arbitro deve pensare ad arbitrare e verrà deresponsabilizzato. contro i cori va applicata una procedura molto chiara e poi far scattare le eventuali ...

Il Milan vince anche senza Higuain : Borini-Suso - due messaggi al Napoli : A Marassi prima per soffrire e poi per gioire. Per la seconda volta in 9 giorni, prima in Coppa Italia e ora in campionato, il Milan non riesce a imporre il proprio gioco, si aggrappa per larga parte...

Napoli-Lazio 2-1 - Ancelotti : 'Ora pensiamo al Milan' : Roma, 21 gen., askanews, - Il Napoli comincia bene il 2019, battendo 2-1 la Lazio e portandosi a -6 dalla Juve. Al San Paolo l'equilibrio si spezza al 34 , con Callejon che batte Strakosha sul primo ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche Carrasco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: tramonta l'ipotesi Yannick Ferreira Carrasco, mentre il Napoli avrebbe detto di no per il prestito di Amadou Diawara.

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...

Milan-Napoli - Coppa Italia : partita in diretta tv su Rai 1 il 29 gennaio : A fine mese tornerà di scena la Coppa Italia. Dopo aver assistito agli ottavi di finale, si proseguirà con i quarti di finale. Nel tabellone della Tim Cup sono rimaste le migliori squadre del calcio Italiano. Tra queste ci saranno Milan e Napoli, le quali si affronteranno allo stadio San Siro martedì 29 gennaio 2019. Il fischio d’inizio del match sarà fissato alle ore 20.45. I tifosi avranno modo di vedere la sfida in diretta tv su Rai 1, nonché ...

