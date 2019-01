Gennaro Sangiuliano a Libero : "Il mio Tg2 è la versione sovranista di Telekabul e va bene così" : «A quanto pare sono diventato un caso giornalistico, ma contro la mia volontà». E com' è stato possibile? «Io sono qui bello tranquillo a Saxa Rubra a lavorare dodici ore al giorno senza chiedere niente a nessuno, ma quando esci dal binario del politically correct arrivano i guardiani del sistema do

Raidue - con Gennaro Sangiuliano tg ultra-sovranista : striscia quotidiana a Maria Giovanna Maglie : In Rai è partita l'operazione sovranista: presto arriveranno nuovi contenitori che puntano sui temi cari alla Lega e al M5s. Per esempio, Gennaro Sangiuliano, alla guida del Tg2 in quota Salvini, vorrebbe aumentare le edizioni del suo telegiornale, dal 7 gennaio, peraltro, già allungate di dieci min