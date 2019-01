Crotone | Spinelli e Crociata salutano | in arrivo Machach | si cerca un attaccante RUMORS

Crotone : può tornare Rosi - possibile addio per Spinelli : Ripresi nella giornata di lunedì 7 gennaio gli allenamenti in casa Crotone in vista del ritorno alle gare di campionato. La squadra rossoblu, agli ordini del tecnico Giovanni Stroppa,si è ritrovata presso il terreno di gioco del Centro Sportivo "Antico Borgo", accogliendo tra le sue fila il nuovo arrivato Alessandro Tripaldelli, esterno sinistro classe 1999, giunto dal Sassuolo dopo la breve parentesi nell'Erdevise olandese con la maglia del Pec ...

Crotone : Spinelli verso Genova - Simy e Budimir con le valigie in mano (RUMORS) : È pronto a riprendere gli allenamenti il Crotone di Giovanni Stroppa dopo le vacanze invernali. La formazione rossoblu, reduce da una serie di risultati negativi, è chiamata nel nuovo anno a dare risposte immediate al tecnico, rientrato dopo l'avvicinamento con Massimo Oddo e soprattutto alla società che vuole ottenere una rapida salvezza e provare a risalire la classifica per non vanificare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni. Per ...