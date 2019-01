Clemente Mastella | furto in casa dell’ex ministro della Giustizia “Portati via solo

Banda di ladri svaligia la villa di Clemente Mastella : Furto con scasso nella casa di Clemente Mastella. Una Banda di ladri, infatti, ha fatto irruzione nella villa del sindaco di Benevento, in località San Giovanni di Ceppaloni. Il primo cittadino e la moglie Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, non erano fortunatamente in casa al momento del fatto.Il gruppo di malviventi - si pensa ad almeno quattro persone - ha disattivato l'allarme e dunque sfondato un vetro blindato al piano terra ...