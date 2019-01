Biglietti Chievo-Fiorentina | come acquistare i tickets per il match del 27 gennaio

Biglietti Juventus-Chievo Verona - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il 21 gennaio : Dopo la pausa invernale, condita dagli impegni di Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, per la Juventus è tempo di rituffarsi nell’atmosfera del campionato italiano di Serie A. Di fronte alla formazione Campione d’Italia si presenta il Chievo, attualmente ultimo in classifica con 8 punti. Di tutte le partite di questo campionato, quella che si svolgerà all’Allianz Stadium potrebbe essere una tra quelle più a senso unico. La ...

Biglietti Chievo Verona-Inter : come acquistare i tickets per il match del Bentegodi : Turno pre natalizio per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Sabato 22 dicembre alle ore 18 al Bentegodi di Verona va in scena la sfida tra Chievo e Inter, valida per la diciassettesima giornata. Impegno fondamentale soprattutto per i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti: Mauro Icardi e compagni non vogliono perdere il passo del Napoli, secondo in classifica, ad inseguimento della Juventus capolista. Servirà una buona ...

Corsport : Napoli-Chievo - già 35mila Biglietti venduti : Una buona prevendita Napoli-Chievo con un San Paolo pieno, o quasi. La notizia arriva dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il dato della prevendita per il match di domenica supera già i 35mila biglietti venduti. In questo modo, il club partenopeo avrebbe già battuto il suo record stagionale di affluenza al San Paolo per una partita di Serie A (Napoli-Milan si è giocata davanti a 34mila spettatori). Pochi giorni dopo ci sarà anche ...