Aumenterà l' Iva e il reddito di cittadinanza andrà all' estero

Castelli : "La nostra manovra espansiva Aumenterà il Pil" : 'Avevamo ragione a negoziare con la Commissione una manovra più espansiva, perchè è in atto un rallentamento dell'economia europea'. A dirlo in un'intervista a La Stampa è il viceministro all'Economia Laura Castelli , convinta che l'Italia crescerà 'anche grazie alle riforme strutturali che agevoleranno gli investimenti su tutto il territorio nazionale, oltre agli investimenti aggiuntivi ...

Di Maio ha assicurato che l'Iva non Aumenterà. "Neanche i prossimi anni” : Iva, Di Maio: "Non aumenterà neanche i prossimi anni" "L'Iva non aumenterà, quest'anno come nei prossimi, disinnescheremo sempre le clausole di salvaguardia". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante una diretta sui social. fonte Facebook

Di Maio : "L'Iva non Aumenterà Nessun taglio agli investimenti" : L'Iva non aumentera' quest'anno ne' nei prossimi anni. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi di Maio in un video su Facebook. "Tutti dicono che aumentera' l'Iva: noi l'abbiamo disinnescata e lo faremo tutti gli anni. Dicono che aumentera' ma non e' vero... Segui su affaritaliani.it

Perché l'anno prossimo l'Iva Aumenterà : I numeri definitivi della manovra segnano un deficit nominale programmato al 2,0% sul 2019 (o 2,04%, come tiene in questa occasione a sottolineare il Governo, nonostante sino ad oggi non si sia mai dato conto dei centesimi di punto arrotondati al decimale che, ovviamente, sono sempre esistiti anche in passato), 1,8% sul 2020 e 1,5% sul 2021. Rispetto alla traiettoria disegnata nella Nota di Aggiornamento al Def 2018 (2,4%, 2,1% e 1,8%), si ...

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non Aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

"Iva non Aumenterà" - la promessa del governo : L'Iva non aumenterà. La promessa, chiara e forte, arriva dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che assieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, scongiurano una stangata Iva per ...

Di Maio : 'L'Iva? Non Aumenterà. Come feci per il Def in cdm - risalirei sul balcone anche domani' : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Migranti - Amnesty : 'Dall'Italia gestione repressiva. Gli sgomberi aumenteranno i senzatetto' : Il quadro dell'Italia delineato dal rapporto di Amnesty International pubblicato in occasione del 70esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani