Adrian | bomba su Adriano Celentano | Perché Pier Silvio Berlusconi dovrebbe portarlo

liberoquotidiano

: '#Adrian? Perché Pier Silvio Berlusconi deve portare Celentano in tribunale': la bomba a pochi secondi dal via dell… - Libero_official : '#Adrian? Perché Pier Silvio Berlusconi deve portare Celentano in tribunale': la bomba a pochi secondi dal via dell… - yabuki_jojo : Dopo #Adrian vogliamo la serie animata in cui il Berlusca se le bomba tutte! #Silvian - angecumberbatch : RT @pslayer10: Classifica rumori più forti: - aereo al decollo - bomba atomica - eruzione vulcanica - spot di Celentano #uominiedonne #adri… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Polemica infinita su, lo spettacolo disu Canale 5. Criticatissimo per i contenuti e per il ritmo, al centro di voci e defezioni (in primis quella di Michelle Hunziker). E Giuseppe Candela, firma di Dagospia, in un pezzo sul Fatto Quotidiano picchia durissimo contro il Molle