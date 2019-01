Volkswagen punta al record elettrico sul circuito Nurburgring

Volkswagen - Ora la ID. R punta al record elettrico al Nürburgring : Per dimostrare i prodigiosi passi avanti delle elettriche, anche nel motorsport, la Volkswagen investe sempre più nelle imprese da record . Dopo la vittoria alla Pikes Peak, lelettrica da competizione ID. R punta a un altro traguardo nellestate del 2019: il record sul giro per auto elettriche del Nürburgring -Nordschleife.Ambasciatrice sportiva. La ID. R si ritaglia ancor più il ruolo di apripista della gamma di modelli elettrici di serie che la ...

Volkswagen punta a diventare fornitore di energia con brand Elli : Milano, 8 gen., askanews, - Con la creazione del nuovo brand Elli , Electric life,, Volkswagen punta a diventare un player di primo piano nella fornitura di energia e di soluzioni di ricarica per la ...

Volkswagen e-Golf - In Olanda spunta una versione McDrive : La filiale olandese della Volkswagen ha pubblicato un curioso comunicato che potrebbe essere scambiato per uno scherzo, eppure presentato con tutti i crismi dell'ufficialità: stiamo parlando della e-Golf McDrive Edition, esemplare unico a propulsione elettrica realizzato in collaborazione con la catena di fast food McDonald. Sarà battuto all'asta durante il Ronald McDonald Children Gala e il ricavato sarà devoluto al Ronald McDonald Children's ...