Violentissimo temporale tropicale su Messina e Reggio Calabria | +14°C nella notte in

meteoweb.eu

(Di martedì 22 gennaio 2019) Undi caratteresta colpendolo Stretto di. Particolarmente colpita negli ultimi minuti la zona sud di, dove si stanno verificando una tempesta di fulmini e una forte grandinata. La temperatura è die in pieno inverno: un’anomalia particolarmente significativa. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App StorePrevisioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google PlayL'articolosu: ...