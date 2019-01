Qbo | il robot che prepara il ragù alla bolognese in 25 minuti

Qbo è il robot italiano che sforna un ragù di qualità in 25 minuti : Dire a una casalinga che il ragù si può fare in 25 minuti anziché in 4 ore può essere preso come un’eresia. Dire che l’azienda bolognese Roboqbo, che produce macchine industriali, ha trovato il modo per fare il ragù in 25 minuti è un successo da premiare. Le esigenze industriali sono molto differenti da quelle domestiche. L’unico allineamento che si pretende riguarda la qualità. Per il resto, la cucina su grande scala non è una ...