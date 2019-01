Monster Energy Supercross 2 - prova

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 : pubblicato l'adrenalinico Championship Trailer : Per festeggiare la partenza del Monster Energy AMA Supercross Championship , Milestone ha pubblicato l'adrenalinico Championship Trailer .Oltre al nuovo video di gameplay, Milestone annuncia anche l'apertura dei pre-order digitali e i bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il pre-order del gioco riceveranno l'Outfit Starting pack, che include due completi ufficiali Thor con tuta, casco, occhiali e stivali.Disponibile l'8 febbraio 2019 ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 si mostra nel primo video gameplay : Milestone svela il primo video di gameplay di Monster Energy Supercross - The Official videogame 2. Il video mostra un giro mozzafiato sul circuito di Tampa, in Florida, con il famoso campione Eli Tomac e con il brano "I don't like me anymore" dei NOFX. Per la prima volta, il gioco sarà caratterizzato da un'adrenalinica colonna sonora punk ricca di band famose, come i NOFX, i Good Riddance e i Sick of It All.Oltre al nuovo video di gameplay, ...