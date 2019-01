Fortnite sta per accogliere una modalità Spettatore?

Tempesta di Ghiaccio in Fortnite : guida alla Sfida Uccidi 100 Bruti del Ghiaccio : Il gelo è finalmente (?) calato sulla mappa di Fortnite. Subito dopo aver pubblicato la patch 7.20, Epic Games ha infatti stravolto ancora una volta le regole del suo popolare shooter costruttivo. E lo ha fatto con un evento speciale a tempo tutto neve e gelide creature. Ci riferiamo naturalmente al già chiacchieratissimo Tempesta di Ghiaccio, disponibile da poche ore sui server di Fortnite. Con l'evento, sono state naturalmente introdotte nuove ...

Fortnite : V-Bucks acquistati con carte di credito rubate e venduti nel Deep Web : Ai tempi della Xbox 360 c’era chi riciclava denaro sporco acquistando con carte di credito rubate, fasulle o contraffatte che dir si voglia, Microsoft Points che venivano poi caricati su un Account creato all’occorrenza e venduto a basso costo. Quest’oggi la storia si ripete ma questa volta con i V-Bucks, ossia la valuta virtuale presente su Fortnite Battle Royale, con la quale come sapete è possibile acquistare ...

Fortnite : una sfera di ghiaccio sta sorvolando Picco Polare : Il recente aggiornamento ha introdotto molte novità in Fortnite, come ad esempio il revolver con mirino e la Modalità Creativa. La cosa che ha colpito i giocatori è però una misteriosa sfera ghiacciata che sta sorvolando Picco Polare.Come riporta Fortniteintel, la misteriosa sfera è al momento circondata da una luce che punta sul punto esatto dove in passato era situata la controversa Infinity Blade. I giocatori che hanno provato ad avvicinarsi ...

Fortnite : Tempesta di Ghiaccio - novità evento e leak dall’update 7.20 : Un nuovo grande aggiornamento è finalmente disponibile sui server di Fortnite. Si tratta dell'update 7.20, messo a punto e poi distribuito a favore di community dagli sviluppatori di Epic Games. Un update, l'ultimo, particolarmente atteso e che come da tradizione è stato a lungo analizzato dai dataminer non appena disponibile su tutte le piattaforme. I giocatori più curiosi - e più "smanettoni"! - hanno infatti analizzato il codice sorgente ...

Fortnite - il Millennium Falcon di Star Wars vola nella Battle Royale : Che Fortnite sia uno dei videogiochi più acclamati del momento non è certo una sorpresa. Al debutto come un banale tower defense, lo shooter "costruttivo" targato Epic Games ha saputo reinventarsi grazie all'introduzione di una divertente Battle Royale, che vede sfidarsi 100 giocatori in un'unica grande mappa - per altro variabile nel tempo e con il susseguirsi delle Stagioni. Fortnite ha così in breve tempo varcato i confini stessi del ...

Abbiamo testato la modalità a 60fps di Fortnite per iPhone - una pietra miliare per il gaming mobile - analisi tecnica : Quando Fortnite è apparso per la prima volta su iPhone Abbiamo potuto ammirare un autentico risultato tecnologico: una versione visivamente ridotta del gioco completo che era ancora riconoscibile come Fortnite, che si giocava allo stesso modo, che eseguiva lo stesso codice e permetteva agli utenti di giocare con i loro amici su console e PC. Recentemente, Epic ha portato la versione mobile di Fortnite al livello successivo. Gli ultimi ...

Fortnite : il Cubo Viola Kevin sta per tornare? I giocatori segnalano nuovi avvistamenti : Stando a quanto riportato da Dexerto, i giocatori di Fortnite sono convinti di aver individuato il ritorno del misterioso Cubo Viola, altrimenti noto come "Kevin", nella schermata della lobby del gioco.Kevin è stata l'attrazione principale sulla mappa durante la Stagione 5 e la Stagione 6. Alla fine, come saprete, il Cubo si è distrutto in un'esplosione alla fine della sesta stagione.Da allora, si presume che Kevin sia completamente sparito, ma ...

Fortnite - il percorso a ostacoli di Cizzorz infiamma il capodanno - : ... scatenando una vera e propria sfida tra i giocatori di tutto il mondo, che hanno provato a districarsi tra le nove sezioni della deathrun di Cizzorz. In palio, c'era anche un discreto montepremi , ...