Dibba | che balla che fa

Dibba a ruota libera da Fazio. Un fact checking delle peggiori castronerie : “Continuo ad amare la politica ma preferisco farla al di fuori delle istituzioni”, dice. E già questa ouverture della comparsata che Di Battista ha fatto a Che tempo che fa (chiamarla intervista sarebbe esagerato), può dare l'idea di quello che ci aspetta. È un flash back: Dibba è tornato. E ha già

Il caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli 'smemorati di Casaleggio' sulle banche : 'Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio' è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in ...

Il caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli “smemorati di Casaleggio” sulle banche : "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in soccorso di Banca Carige, in crisi dopo il fallito aumento di capitale del 22 dicembre scorso.Fino a or

Perché Luigi Di Maio è ormai una figurina tragica - in attesa di Dibba - : La storia è piena di personaggi utili alla causa di qualcun altro, convinti di star perseguendo un proprio disegno, sempre con quell'aria di chi sa come va il mondo ed è pronto a elargire lezioni ...