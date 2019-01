DALLA SOLIDARIETA' ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALUTE I Centri

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ DALLA giunta della Provincia di Trento : al via la raccolta fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...