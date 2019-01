Vi racconto come è stata malgestita Carige

Il racconto dell'agente boliviano che ha arrestato Cesare Battisti : "Ecco come l'ho preso" : Ad arrestare Cesare Battisti, sabato 12 gennaio a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, è stato un agente boliviano. L'uomo, ora, ripercorre quegli istanti di adrenalina e racconta di aver riconosciuto il terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, mentre si trovava in macchina in compagnia della figlioletta, seduta nei sedili posteriori. Di fronte a lui, dunque, Cesare Battisti in carne e ossa, accompagnato da due persone che temeva ...

Francesca Cipriani - il racconto raccapricciante : "Il mio ex ha tentato di strangolarmi". Come l'ha ridotta : La popputa Francesca Cipriani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino. La showgirl ha parlato del suo rapporto con gli uomini: "La prima cosa che guardo? L'educazi

"Vi racconto come creo la mia carne a base di piselli gialli" : C’è uno scienziato italo-americano dell’università di Stanford dietro la formula della carne vegetale con cui vuole conquistare il mondo ‘Beyond Meat’, nata come startup in California nel 2009 e arrivata l’autunno scorso anche sul mercato italiano. I ‘fake burger’ che simulano aspetto, odore, colore e consistenza di quelli bovini sono serviti da ‘Welldone’, catena bolognese di ...

F1 – Lite Verstappen-Ocon - il racconto di Max : “ecco come sono andate le cose - vi svelo tutto” : Verstappen torna a parlare della Lite con Ocon al termine del Gp del Brasile: il racconto dettagliato del pilota olandese della Red Bull La stagione 2018 di F1 ha regalato tanto spettacolo in pista: le bagarre tra i piloti hanno fanno emozionare tutto il pubblico appassionato delle quattro ruote, ma non sono mancati anche i colpi di scena, extra pista, che hanno creato molto scompiglio, ma che hanno anche attirato ...

Juventus - il racconto di Paratici : “ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

«Io - burattinaio dei rider - vi racconto come controlliamo le consegne e i fattorini» : La geolocalizzazione, la competizione. Il cottimo. Parla per la prima volta un (ex) controllore dei ragazzi che ci portano il cibo a casa. «Sul mio schermo arrivava tutto: anche la velocità con cui i fattorini stavano pedalando. Mi sembrava di pilotare dei droni» Cibo a domicilio, mentre noi mangiamo i rider sfruttati raccolgono solo briciole " Che gran business l’oliva a domicilio " Uccisi mentre consegnano il nostro cibo: i riders e quelle ...