Valorizzazione del territorio | nuova cooperativa di comunità a Fabbriche di Vergemoli

“Tutela e Valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio storico - archeologico - paesaggistico - ambientale” : domani la presentazione della proposta di Legge : Individuare un reale percorso di recupero dei più importanti e pregevoli siti minerari post industriali esistenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di censire il patrimonio attraverso la redazione di un apposito albo; stabilire un ordine di interventi strutturali per il recupero e la trasformazione in aree fruibili dei siti recuperabili, stipulando, laddove possibile, apposite convenzioni con gli enti proprietari; promuovere, a livello ...

Milano. Calendario di Porta Romana : Valorizzazione dei distretti urbani del commercio : Dopo l’Isola e Paolo Sarpi, anche il Distretto Urbano del commercio di Porta Romana, altra zona simbolo della città, darà

CON IL LANCIO DEL CALENDARIO DI PORTA ROMANA PROSEGUE LA Valorizzazione DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO : Tra queste, il mercato di Natale in piazza San Nazaro in Brolo, gli spettacoli con musica classica e cori gospel, il presepe vivente oltre a suggestive visite guidate a PORTA ROMANA. Attività che non ...

Aeroporto Leonardo da Vinci : premiata la Valorizzazione del Made in Italy : L' Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma raccoglie i frutti dell'impegno costante nella valorizzazione del Made in Italy . "Attimi by Heinz Beck", ristorante dell'area "E" riservata all'imbarco dei ...

Ragusa - Valorizzazione della zootecnia iblea : Ragusa, sostegno e valorizzazione della zootecnica iblea e dei suoi prodotti di qualità. L'argomento al centro di un convegno organizzato dal Comune

AIGAE : l’8 Dicembre escursioni in tutta Italia all’insegna di tradizioni e Valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico : “escursioni in tutta Italia per l’8 Dicembre all’insegna delle tradizioni e della valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico del nostro Paese. In Campania l’8 Dicembre, sul Sentiero degli Dei, la Terza Novena in attesa del Natale. Saremo su uno dei sentieri più panoramici al mondo, nel cuore della Costiera Amalfitana, in uno scenario unico, al cospetto dell’immenso e intrisi dei profumi del mare e della terra. La Novena con i canti ...