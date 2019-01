Tra muffa e ali di gabbiano | i piatti shock dell’alta cucina

vanityfair

(Di domenica 20 gennaio 2019) Ladi Giuliano BaldessariMangia da questo cranio...Un classico redzepianoLe formiche si servono al dessertLe mille bolle di AdurizLa mela (tutta sua) di Terry GiacomelloPesce amazzonico e radici misterioseQuando in un evento nelle Langhe, chiesero a Renè Redzepi – all’epoca, il cuoco numero uno al mondo – perché servissedove talvolta fra gli ingredienti figuravano insetti, cavallette e formiche, rispose con un largo sorriso. «In molti Paesi sono un cibo popolarissimo, preparato in mille modi e mi piaceva l’idea di giocarci intorno – sottolineò lo chef-patron del Noma di Copenhagen – semmai trovo ben più strano che voi e i francesi abbiate fatto delle lumache un cibo da mangiare nei ristoranti…». In effetti, quando si parla di stranezze insi rischia di creare più fumo che arrosto: quanto pare assurdo al nostro gusto è prelibato per altri, soprattutto a livello di ...