Siria | Damasco accusa Israele | Respinto un loro attacco aereo

Siria - esplosione a sud Damasco : vittime : 9.05 Un' esplosione si è verificata nelle vicinanze di una delle più grandi arterie stradali della Siria , a sud di Damasco . Lo ha riferito la tv statale Siria na, che parla di un numero imprecisato di feriti e di "atto terroristico". Fonti locali parlano di un'autobomba esplosa nei pressi di una postazione militare. Secondo l'Osservatorio Siria no per i diritti umani, "ci sono morti". L'arteria interessata dall' esplosione è la al-Motahalik ...

Missili a Damasco - tensione tra Israele e Siria : difese antiaeree in azione | Video : Nello stesso momento viene attivata anche la difesa aerea di Israele , per intercettare un attacco dalla Siria

Il presidente sudanese Omar al Bashir è stato il primo leader arabo a visitare Damasco dall’inizio della guerra in Siria : Domenica il presidente del Sudan, Omar al Bashir , ha incontrato il presidente Siria no Bashar al Assad a Damasco , la capitale della Siria : Bashir è il primo leader della Lega Araba a visitare Damasco dall’inizio della guerra , quasi otto anni fa,

Raid Siriano contro "nemici" a Damasco : 23.36 Le difese anti-aeree dell'Esercito siriano hanno aperto il fuoco contro non meglio precisati 'obiettivi nemici in volo', intercettandoli vicino all'aeroporto della capitale siriana, Damasco. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Sana. Non si precisa la nazionalità dei 'nemici'. Secondo testimoni citati da media arabi, sarebbero state udite due forti esplosioni nella zona.