NBA | show tra 76ers e OKC Harden inarrestabile | altri 48 punti

Risultati NBA – Rockets-Lakers - che spettacolo : Harden show - Los Angeles si arrende ad Houston all’overtime : Una nottata, quella italiana, di puro spettacolo e tanto divertimento con le sfide NBA: tutti i Risultati spettacolo e divertimento nella notte italiana con le partite di NBA. Splendida vittoria per i Charlotte Hornets che hanno mandato al tappeto i Phoenix Suns per 135-115. Ottima prestazione, tra i padroni di casa, per Walker, a referto con 21 punti, ma il miglior realizzatore del match è Booker, con ben 32 punti, accompagnati da 11 ...

Risultati NBA - I Lakers riassaporano il gusto del successo - Golden State inarrestabili : che show di Indiana : I giallo-viola tornano al successo dopo due sconfitte consecutive, i Bulls si arrendono 107-100. Tutto facile per Golden State sul parquet di Denver Dopo due sconfitte consecutive, i Lakers tornano ...

Risultati NBA – I Lakers riassaporano il gusto del successo - Golden State inarrestabili : che show di Indiana : I giallo-viola tornano al successo dopo due sconfitte consecutive, i Bulls si arrendono 107-100. Tutto facile per Golden State sul parquet di Denver Dopo due sconfitte consecutive, i Lakers tornano alla vittoria superando allo Staples Center i Chicago Bulls. Partita complicata per i giallo-viola, che solo nel terzo quarto riescono ad incrementare il vantaggio sui propri avversari, costretti ad arrendersi con il punteggio di 107-100. ...

NBA - risultati : Harden show - chi lo ferma? Doncic incanta - Phila flop : Storico Harden continua ad abbattere record, piegando i Cavs con la tripla doppia da 43 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Luka Doncic è speciale: 29 punti, 8 rimbalzi e 12 assist con tanto di tripla ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA : Clippers ok con i 20 di Gallinari - lo show di Thompson affossa New York : Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers , che superano Charlotte grazie ai 20 punti di un ispirato Danilo Gallinari. Successi tirati per Toronto e Denver : i canadesi tornano primi a ...

Risultati NBA – Lo show di Harden ed Antetokounmpo non basta a Rockets e Bucks - Curry ne mette 42 e fa sorridere Golden State : Tanto divertimento nella notte italiana con le partite della palla a spicchi americana: show di Harden, Antetokounmpo e Curry. Tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Ancora una nottata di spettacolo sui parquet americani con le partite di NBA disputate nella notte italiana. Denver Nuggets-Charlotte Hornets ha aperto le danze, con la vittoria dei padroni di casa per 123-110. Jokic inarrestabile, con ben 39 punti e 12 ...

NBA - Gallinari show e i Clippers vincono contro i Suns : NEW YORK, STATI UNITI, - Ventuno punti come nell'ultima partita, ma questa volta i Clippers vincono e per Danilo Gallinari la gioia è doppia. Il 'Gallo' è tra i trascinatori della franchigia di Los ...

NBA - Gallinari show e i Clippers battono i Suns : NEW YORK, STATI UNITI, - Ventuno punti come nell'ultima partita, ma questa volta i Clippers vincono e per Danilo Gallinari la gioia è doppia. Il 'Gallo' è tra i trascinatori della franchigia di Los ...

Risultati NBA – Leonard show - Toronto strapazza Utah : un super Gallinari non basta ai Clippers : Il giocatore italiano sforna un’ottima prestazione che non basta però per evitare la sconfitta contro Philadelphia, sorride invece Toronto grazie ad un pazzesco Leonard Una prestazione sopra le righe di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che espugna lo Staples Center con il punteggio di 113-119. Sono ventuno i punti messi a referto dal giocatore italiano, un bottino niente ...

basket NBA : Harden show - tripla doppia con 43 punti : ROMA - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 Boston davanti al ...

NBA - gli Spurs battono i Celtics. Harden show : 43 punti e tripla doppia : NEW YORK, STATI UNITI, - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...