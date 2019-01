Lucano | Governo accusa trafficanti ma anche loro sono vittime

Mimmo Lucano : "L'odio in Italia è diventato governo". I 5 stelle : "Chiudere CasaPound" : Se il rapporto di Amnesty mette in luce l'uso di linguaggi xenofobi nel dibattito politico, il sindaco di Riace accusa...

Lucano va ancora all'attacco : "L'odio è diventato governo e classe dirigente" : Mimmo Lucano , il sindaco di Riace sospeso dall'incarico e indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, torna a puntare il dito contro il governo . Il politico ha parlato oggi a Firenze, ...

Mimmo Lucano all’attacco : 'Un cristiano non può votare Salvini - governo fascista' : Mimmo Lucano continua a pungere il governo Lega-5 Stelle e non risparmia colpi bassi (stavolta dai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital) al ministro dell’Interno Matteo Salvini, suo principale oppositore sul terreno delle politiche su immigrazione e ordine pubblico. Al sindaco di Riace, sospeso dalle funzioni per le note vicende legali che avevano portato circa due mesi fa all’arresto su mandato della Procura di Locri, nell’ambito ...