BOOM! Sanremo 2019 | Benji e Fede duetteranno con Irama

davidemaggio

: @PaoloVignali6 @LelloEsposito5 Guarda che è lo stesso #Baglioni dell’anno scorso eh???? - fabiospes1 : @PaoloVignali6 @LelloEsposito5 Guarda che è lo stesso #Baglioni dell’anno scorso eh???? - borraccino_ : BOOM ECCO CHE SI RIFORMA LA COPPIA CUTUGNO-MINETTI. Subito Sanremo 2005 #Oraomaipiu - Gemma12411984 : RT @thisisphilein: IO VADO IN RITIRO SPIRITUALE E NE USCIRÒ SOLO PER SANREMO PERCHÉ DEVO PREPARARMI ALLA VAGONATA DI CAPOLAVORI CHE CI LASC… -

(Di domenica 20 gennaio 2019)conAncheprenderanno parte al Festival di. Per loro non sarà un debutto, ma un ritorno all’Ariston. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che i due cantanti saranno protagonisti della kermesse canora nella quarta serata, quella dedicata ai duetti. Vi sveliamo infatti in anteprima che Benjamin Mascolo erico Rossi accompagneranno sul palcoe si esibiranno con lui in una versione rivisitata del suo brano sanremese, La ragazza con il cuore di latta.torneranno nella Città dei Fiori dopo tre anni: nel 2016 arrivarono al Festival per affiancare Alessio Bernabei, che prendeva parte alla rassegna, in occasione della serata delle cover. Stavolta, come vi abbiamo anticipato, il duo rivelazione del “teen pop” (di recente visto alla conduzione del daily di X Factor 2018), è stato invitato ...