Australian Open 2019 | Angelique Kerber fuori agli ottavi! Danielle Collins vince in meno

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Australian Open in tempo reale - abbuffata di sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, domenica 20 gennaio: i inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli sport invernali che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. Nel pomeriggio spazio ancora agli sport di squadra ed ai Mondiali di pallamano. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Angelique Kerber saluta Melbourne : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 QUARTI DI ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. In campo Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 OTTAVI DI ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Petra Kvitova spazza via Amanda Anisimova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 QUARTI DI ...

Australian Open 2019 - Asheigh Barty rimonta e batte Maria Sharapova! Ai quarti sfida con Petra Kvitova : L’Australiana Ashleigh Barty manda in visibilio il pubblico di Melbiurne ed accede per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un torneo dello Slam: nel quarto turno degli Australian Open la tennista di casa rimonta ed elimina la russa Maria Sharapova con il punteggio di 4-6 6-1 6-4. Ai quarti la sfida con la ceca Petra Kvitova, che ha eliminato per 6-2 6-1 la statunitense Amanda Anisimova. La partita si infiamma nella parte ...

LIVE Nadal-Berdych - Australian Open 2019 in DIRETTA : ottavo di finale da brividi in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del quarto turno degli Australian Open: oggi, domenica 20 gennaio, sul cemento outdoor Australiano lo spagnolo Rafael Nadal sfiderà il ceco Tomas Berdych, alla ricerca di un posto nei quarti di finale, tra i migliori 8 tennisti del primo Slam stagionale. Torna in scena dunque il numero due a Melbourne: sulla Rod Laver Arena non prima delle 4.30 italiane il via al duello. Non ci sono precedenti ...

Australian Open - stop al terzo turno per Camila Giorgi : Finisce ancora una volta al terzo turno l`avventura di Camila Giorgi agli Australian open, primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 27enne di Macerata, numero 28 Wta e 27esima testa di serie, ha ceduto per 64 36 62, in due ore ed undici minuti di partita, alla ceca Karolina Pliskova numero 8 del ranking e 7 del seeding, che nelle ultime due edizioni ha raggiunto i quarti e che ha iniziato il 2019 con il titolo a ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Fabio Fognini cede a Pablo Carreno Busta : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 OTTAVI DI ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi cede a Karolina Pliskova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 4° ...

Australian Open 2019 oggi (20 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Tornano in scena i numeri due a Melbourne: agli Australian Open di tennis domani sarà tempo di quarto turno per le parti basse dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo sulla Rod Laver Arena l’iberico Rafael Nadal e sulla Margaret Court Arena la tedesca Angelique Kerber. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri di ...

Australian Open maschili : avanti i favoriti Djokovic - Federer e Nadal - fuori Fognini : Ieri si è concluso il terzo turno del tabellone maschile dell'Australian Open e tutto è andato come previsto dai pronostici, proseguono infatti la propria corsa i grandi favoriti del torneo. Il serbo Djokovic ha battuto in 4 set il giovane talento canadese Shapovalov, con un quarto set esaltante finito con un perentorio 6-0. Roger Federer il giorno precedente aveva distrutto il giovane americano Fritz con un netto 3-0 senza storie. Stessa cosa ...

IL GESTO ROMANTICO DI ANDREAS SEPPI/ Video - pioggia agli Australian Open : manda l'asciugamano alla moglie : Il GESTO ROMANTICO di ANDREAS SEPPI conquista gli Australian Open: piove a Melbourne? L'azzurro manda il raccattapalle a portare l'asciugamano alla moglie

“Ma sono Roger Federer!” - lo svizzero beccato senza pass agli Australian Open : la guardia lo ferma - il siparietto è virale [VIDEO] : Federer senza accredito all’Australian Open: lo svizzero fermato dalla sicurezza prima di andare negli spogliatoi Venti titoli dello Slam non bastano a Roger Federer per passare i controlli all’Australian Open. Il campione di Basilea nella mattinata Australiana è stato fermato da un addetto alla sicurezza all’ingresso dello spogliatoio dei giocatori a Melbourne Park. Il motivo? Era sprovvisto dell’accredito. Nessuno ...

Australian Open – Zverev esilarante ed autoironico a Melbourne : “continuano a chiamarmi asparago! Chi si spaventerebbe di me?” : Zverev scherza a Melbourne sul suo aspetto fisico dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open “Ho preso 15 chili, ma continuano a chiamarmi ‘asparago‘”. Alexander Zverev scherza così sul suo aspetto fisico nell’intervista sul campo di Melbourne dopo l’incontro vinto contro Alex Bolt nel terzo turno dell’Australian Open. AFP/LaPresse Il 21enne tedesco è tra i giocatori ...