Usa | prete arrestato con l' accusa di pedofilia | quattro anni di abusi su un minore

Prete arrestato per pedofilia negli Usa : «Abusi su un minore dal 1990 al 1994» : Thomas P. Ganley, 63 anni, Prete cattolico, di Phillipsburg, New Jersey, è stato arrestato con l'accusa di pedofilia. È il primo caso di abusi sessuali su minori...

Kevin Spacey accUsato di violenza sessuale. L'attore : "Ora saprete la verità" : Ancora guai per L'attore Kevin Spacey: l'americano sarà accusato formalmente di aggressione sessuale nei confronti di un adolescente. Le violenze sarebbero avvenute nel luglio del 2016 nel ...

Spalmava l'olio santo sui ragazzi - poi abUsava di loro : prete in arresto : Costringeva ragazzini minorenni a subire e compiere atti sessuali approfittando del suo ruolo di prete: don Pio Guidolin, sacerdote di Catania, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori.Gli abusi sarebbero andati avanti per anni, dal 2014: il parroco cospargeva gli adolescenti di olio santo dicendo che si trattava di "atti purificatori" che lenivano le loro sofferenze.Nel corso delle indagini è emerso che don ...

Omicidio preterintenzionale : accUsa confermata per la banda dello spray : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Omicidio preterintenzionale: ...

Juventus-Real Madrid - caos a Piazza San Carlo : confermata l’ipotesi d’accUsa di omicidio preterintenzionale : Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino - l’accUsa sarebbe di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

Usa - prete anti-Trump realizza un presepe con Gesù bambino euro "incarcerato" : Costui ha dichiarato: "Questa natività è una perfetta fotografia del mondo attuale. Il nostro presepe è strettamente connesso alle questioni politiche oggi predominanti. Attraverso gli elementi ...

Prete americano arrestato nelle Filippine : avrebbe abUsato di almeno 10 bambini : Padre Kenneth B. Hendricks, settantasettenne di Cincinnati (Ohio), per anni ha vissuto nelle Filippine lavorando come Prete missionario. Martedì è stato arrestato con l'accusa di avere abusato sessualmente di dieci bambini e ora è rinchiuso in un carcere di Manila. Il caso è esploso dopo la denuncia delle presunte vittime.Continua a leggere

Il prete non celebra messa di Natale : chiesa chiUsa contro dl Salvini : 'Tutto questo - insiste il parroco - avviene nel silenzio complice di un mondo cattolico che inneggia a un ministro che dondola un presepe di plastica, sventola un vangelo finto e illude con il ...

Putin : "No disarmo missili pretesto Usa" : 0.01 Gli Usa non hanno fornito nessuna prova "della presunta violazione della Russia del Trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio". Così il presidente russo Putin risponde a Pompeo, segretario di Stato Usa, che aveva ventilato l'uscita degli Usa dal trattato in 60 giorni, se Mosca non fosse tornata a rispettare l'accordo di disarmo che risale alla Guerra Fredda. Per Mosca sollevare presunte violazioni non è altro che un ...