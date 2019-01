Salvini | ' Ong recupera migranti | si scordi un porto in Italia' Ma Conte | sono scioccato

Naufragio libia : Tuona Salvini - Ong tornano in mare e migranti muoiono. Porti restano chiusi” : Il tema di questi giorni rimane acceso sul tema migranti e sbarchi e sul Naufragio di questi giorni successo in libia, un tema, che per Salvini sembra essere un dente dolente. “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano ...

Naufragio al largo della Libia - Salvini : “Ong tornano in mare e migranti ricominciano a morire. Porti restano chiusi” : “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della Libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano e poi si contano i morti e i feriti?” Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, dopo il Naufragio ...

Bongiorno (lega) difende Salvini per il caso sulla cena con Elena Boschi e il PD (VIDEO) : Il ministro Giulia Bongiorno parla del caso esploso riguardante la cena a cui ha partecipato Silvani insieme ad alcuni membri del PD tra cui Elena Boschi “Si parla di garantismo e giustizia, sarei venuta anche da avvocato”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite alla cena organizzata a Roma dall’associazione “Fino a Prova contraria”, dove sono presenti anche il ministro ...

Sentenza tragedia Acqualonga - l’Anm contro Salvini e Di Maio : Sono molto poche le notizie oggi sui giornali sulla strage del viadotto di Acqualonga (dopo la Sentenza emessa due giorni fa) e sull’inchiesta relativa al crollo del Ponte Morandi di Genova. In una nota, l’Associazione Nazionale Magistrati si dice sconcertata dalle dichiarazioni dei membri del governo dopo la Sentenza del tribunale di Avellino sulla strage del bus del viadotto Acqualonga: “Ribadiamo la necessità che tutti i ...

Bongiorno : 'Grazie a Salvini è finita l'epoca dei filosofi radical chic alla Cacciari' : Nelle ultime ore le immagini televisive ritraenti Giulia Buongiorno che hanno fatto il giro del web sono quelle in cui il Ministro della Pubblica Amministrazione provava a replicare a un Massimo Cacciari infuriato per quanto stava accadendo in Italia con il mancato recupero dei 49 migranti sulle navi nel Mediterraneo e per il contenuto del Decreto Sicurezza, fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel corso di una nuova ...

Migranti - Bongiorno (Lega) : “Basta col buonismo di sinistra. Con Salvini è finita l’epoca dei radical chic alla Cacciari” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno difende tenacemente la politica migratoria del leader del suo partito, Matteo Salvini, e cita inevitabilmente l’accesa polemica che l’ha vista protagonista a Otto e Mezzo con il filosofo Massimo Cacciari sulla vicenda Sea Watch. “Per anni” – esordisce la giurista – “la sinistra ha accettato in ...

Salvini ribadisce : “porti chiusi - lotta agli scafisti e alle Ong” : “Non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Non ci sarà nessun arrivo in Italia finché l’Europa non rispetterà

Migranti delle navi delle Ong possono sbarcare : andranno in otto Paesi - compresa l'Italia. Salvini : "Non entra nessuno" : E' una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni". L'intesa comprende anche i ...

Migranti - Salvini : 'Ceduto a ricatti di Ong e scafisti' : Da Varsavia il ministro dell'Interno rilancia la sua linea dura anti-Migranti e attacca l'accordo europeo per la redistribuzione dei profughi bloccati a Malta da 19 giorni a bordo delle navi 'Sea Eye' ...