LIVE Slalom speciale Wengen 2019 | diretta e classifica in tempo reale sci alpino

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher firma l’ennesima doppietta! Cinque italiani nei 20 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all’ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 in DIRETTA : seconda manche alle 13.30 con ben sei azzurri! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all’ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : Fischnaller 6° nello slittino - bravi i giovani azzurri in slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 in DIRETTA : tutti contro Hirscher. Italia - fuori l’orgoglio! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all’ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : azzurre per un nuovo sigillo nel biathlon. Federico Pellegrino alla riscossa. C’è lo slalom di Adelboden! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino maschile : Kristoffersen davanti ad Hirscher nella 1ª manche : diretta Slalom gigante Adelboden, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 Chuenisbärgli, diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 classifica PRIMA manche Slalom gigante Adelboden 1. Henrik Kristoffersen , NOR, 1:12.39 2. Marcel Hirscher , AUT, +0.12 3. Alexis Pinturault , FRA, +0.18 4. ...

LIVE Slalom speciale Flachau 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino femminile : Vlhova batte Shiffrin. Male le azzurre : diretta Slalom speciale Flachau, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Flachau 2019 Hermann Maier Weltcupstrecke, diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica SECONDA MANCHE Slalom speciale Flachau 1. Petra Vlhova , SVK, 2. Anna Swenn Larsson , SWE, 3. Katharina Liensberger , AUT, 4. Wendy Holdener , SUI, 5.

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Vlhova ha battuto Shiffrin - colpaccio della slovacca : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : seconda manche alle 20.45. Mikaela Shiffrin per la vittoria : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin sempre prima! Costazza decima. Della Mea out - Curtoni ko : non parte : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita Della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice Della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 gennaio : slalom Flachau e PSL snowboard - Italia all’assalto in Austria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi martedì 8 gennaio). Ci aspetta una serata estremamente ricca e avvincente con sci alpino e snowboard, in scena due appuntamenti imperdibili validi per la Coppa del Mondo: lo slalom femminile di Flachau è una grande classica del Circo Bianco, la night race in terra Austriaca regalerà come sempre grandi emozioni e non deluderà le aspettative degli appassionati che potranno ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin per scrivere nuovi record - l’Italia punta su Della Mea : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita Della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice Della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

LIVE Sci - Slalom femminile Flachau 2019 in DIRETTA : orari delle due manche - tv e streaming : Signore e signori, è tempo dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno di scena di nuovo tra i pali stretti dopo lo spettacolo di Zagabria e, ancora una volta, vedremo la sfida tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, con Frida Hansdotter e Wendy Holdener in seconda fila, senza dimenticare la pattuglia austriaca che vorrà a tutti i costi fare bene davvero al proprio (numeroso) ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher in trionfo davanti a Pinturault - Gross decimo! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...