Lavoro | in Veneto aumentano i posti fissi “Nel quarto trimestre più conversioni | decreto

Lavoro : nel 2018 in Veneto 25 mila occupati in più (2) : (AdnKronos) - Tra gli altri fattori determinanti per la crescita dei rapporti a tempo indeterminato ci sono gli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2018 per l’assunzione di giovani under 35, che in Veneto hanno interessato almeno 10 mila rapporti di Lavoro, e l’alto volume di contratti di lav

Lavoro nero - Veneto virtuoso : «solo» 200 mila irregolari - il 3 - 8% del Pil - : Infatti, spiega la Cgia, le realtà meno interessate dalla presenza dell'economia sommersa sono quelle del Nord. In Friuli Venezia Giulia i lavoratori irregolari sono 56.400, che generano un valore ...

Veneto : per Zaia e i sindaci Natale in famiglia e al Lavoro (2) : (AdnKronos) - Il sindaco di Treviso, Mario Conte a Natale prenderà parte al pranzo con i poveri promosso dalla Comunità di Sant'Angelo, e poi passerà il periodo natalizio in famiglia, prima di partecipare alla festa di Capodanno in piazza. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco invece si dedicherà e

Veneto : per Zaia e i sindaci Natale in famiglia e al Lavoro : Venezia, dic. (AdnKronos) - Natale al lavoro, come da tradizione del resto, per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che anche quest'anno, pranzo natalìzio con famiglia a parte, sarà al suo posto di lavoro nel suo studio che si affaccia sul Canal Grande a Palazzo Balbi durante il periodo n

Offerte di Lavoro : 17 posti per infermieri - oss ed educatore professionale in Veneto : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 7/12/2018 è stato emanato un bando di concorso finalizzato alla ricerca di 17 figure professionali con mansione di infermieri, oss (operatore socio sanitario) ed educatore professionale. Il primo bando di concorso pubblico è riservato per soli esami, per formare una graduatoria per tre posti a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale per operatore socio sanitario e la scadenza ...

Lavoro : in Veneto tornano a crescere i contratti a tempo indeterminato (3) : (AdnKronos) - “Il quadro occupazionale Veneto va inoltre letto contestualmente allo scenario economico internazionale - avverte l’assessore - che evidenzia un progressivo indebolimento della crescita. Le previsioni di crescita del Pil Veneto dell’1,2% sia nel 2018 che nel 2019, trovano per ora confe

Lavoro : in Veneto tornano a crescere i contratti a tempo indeterminato (2) : (AdnKronos) - La dinamica trimestrale risulta fortemente influenzata dalla stagionalità tipica del periodo, che spiega il calo dei settori del commercio (-3.500 posizioni di Lavoro) e del turismo (-23.100), così come il saldo positivo dell'istruzione (+13.400), effetto dell'assunzione del personale

Lavoro : in Veneto tornano a crescere i contratti a tempo indeterminato : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - L'occupazione in Veneto continua a crescere, seppure a un ritmo meno sostenuto rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dai dati della Bussola trimestrale sul mercato del Lavoro regionale a cura dell'Osservatorio di Veneto Lavoro. Nell'ultimo anno i posti di Lavoro di

Lavoro : Donazzan - in Veneto l'alternanza è divenuta una consuetudine (2) : (AdnKronos) - “È impensabile ora ridurre questa tipologia di attività nelle scuole -ha affermato Donazzan-. Per questo sostengo le ragioni della petizione lanciata sulla piattaforma chance.org da pare di Federmeccanica in favore dell’Alternanza scuola-Lavoro. Il Presidente Nazionale di Federmeccanic

Lavoro : Donazzan - in Veneto l'alternanza è divenuta una consuetudine : Verona, 29 nov. (AdnKronos) - Dopo l’inaugurazione di stamattina di Job Orienta a Verona, l’assessore regionale Elena Donazzan è intervenuta nel pomeriggio al tavolo promosso da Unioncamere sul tema “Dalla scuola al Lavoro: orientarsi con l’alternanza”. “La Regione del Veneto – ha detto - sulla ques

Lavoro : Confartigianato veneto - cresce occupazione nelle Pmi (2) : (AdnKronos) - “Questa analisi conferma come siano le piccole realtà a trainare la crescita dell’occupazione anche qui a nord est -commenta Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese veneto- questo risultato è sostenuto anche dal buon andamento dell’apprendistato, canale privilegiato per l

Lavoro : Donazzan - massimo impegno del Veneto su alternanza e Its (2) : (AdnKronos) - “Per quanto riguarda l’Istruzione Tecnica Superiore – ha fatto rilevare l’assessore – abbiamo voluto in Veneto chiamare Academy questo tipo di esperienza ed è importante perché la comunicazione non è un dettaglio. Il 100% dei giovani diplomati da un ITS entro 12 mesi trova Lavoro. Sono

Lavoro : Donazzan - massimo impegno del Veneto su alternanza e Its : Verona, 29 nov. (AdnKronos) - “alternanza scuola-Lavoro e Istruzione Tecnica Superiore (ITS) sono i temi forti su cui punta la Regione del Veneto. Non ho mai visto un’impresa che si dà degli obiettivi e poi cambia direzione: per noi la direzione è questa, ITS e alternanza scuola-Lavoro. È importante