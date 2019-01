'Italia a rischio recessione' : La Banca d'Italia non fa sconti all'economia italiana e taglia le stime di crescita per il 2019 con la mannaia. Via Nazionale prevede che il Pil crescerà di appena lo 0,6% quest'anno, a fronte dell'1% di espansione stimato in precedenza ...

Bankitalia lancia l’allarme : “Italia rischio recessione - possibile aumento spread” : La Banca d’Italia non pare avere lo stesso ottimismo del governo gialloverde. Via nazionale non fa sconti all’economia italiana e taglia le stime di crescita per il 2019, prevedendo che il Pil crescerà di appena lo 0,6% quest’anno, a fronte dell’1% di espansione stimato in precedenza e previsto dal governo. Una doccia fredda per l’esecutivo Conte che potrebbe essere costretto a una manovra correttiva se queste stime si materializzassero. Sempre ...

Crescita lenta - allarme di BankItalia : 'Rischio recessione tecnica' - : L'istituto, nel bollettino economico sul nostro Paese, avverte: gli indicatori disponibili prevedono un possibile ulteriore rallentamento per l'economia anche nel quarto trimestre del 2018. Le proiezioni per il 2019 si attestano al +0,6%

“Rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” : All’interno delle attività previste per l’iniziativa “1908 – 2018: A 110 anni dal terremoto del 28 dicembre 1908”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Messina, si svolgerà il convegno “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” evento proposto in collaborazione da SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e CEA (Associazione Centro Educazione Ambientale Messina Onlus) con il ...

A rischio 23 miliardi di export verso la Gran Bretagna : i pericoli per l'Italia targati Brexit : Rischi ed opportunità. Le authority italiane si sono già attivate, in accordo con quelle europee, per assicurare la continuità operativa delle piattaforme britanniche su cui viaggiano Grandi flussi finanziari europei e anche per consentire la piena operatività degli sportelli italiani delle banche britanniche. Il ministero dell'Economia, in collaborazione con le diverse autorità di vigilanza dei mercati, sta ...

Confindustria - Brexit : "Rischio per export Italiano - in ballo 23 miliardi" : ... che restano vicine ai minimi e tiene giù anche gli investimenti , rischiando di compromettere le prospettive di crescita dell'economia Uk nel medio e lungo periodo". Un contesto in cui, a risentirne,...

Volley - sorteggio Europei 2019 : le possibili avversarie dell’Italia. Rischio Francia - evitate le altre big : Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si svolgerà il sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile, a Bruxelles (Belgio) l’Italia conoscerà le avversarie che dovrà affrontare nella fase a gironi della rassegna continentale in programma dal 12 al 29 settembre. La nostra Nazionale si presenterà con grandi ambizioni, l’obiettivo è quello di riscattare la cocente eliminazione ai quarti di finale subita due anni fa per mano del Belgio, il ...

DBRS : meno paura per il rischio Italia ma occhio agli aumenti delle tasse : ... abbinato alle aspettative di un ulteriore miglioramento della qualità del credito nel settore bancario, sostiene il trend stabile dell'economia del Paese". Dopo aver confermato l'outlook dell'Italia ...