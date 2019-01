Ferrari - Mick Schumacher è ora un pilota della FDA

quattroruote

(Di sabato 19 gennaio 2019)ha firmato un contratto con laDriver Academy: dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, da Maranello arriva la conferma ufficiale.correrà in Formula 2 nel 2019 insieme al team Prema ed è molto probabile che sarà lui a sedersi sulla nuovanei test di F.1 durante la stagione.Un arrivo carico di emozioni. "Per chi come me lo ha visto nascere, l'annuncio diinha sicuramente un significato emotivo molto alto", è stato il primo commento di Mattia Binotto, team principalScuderia. "Ma posso assicurarvi che lo abbiamo scelto per il suo talento e per le qualità umane e professionali che ha già messo in mostra, nonostante la giovane età". Insieme a, faranno parteDriver Academy anche Giuliano Alesi e Callum Ilott, anch'essi impegnati in Formula 2 il prossimo anno. Marcus ...