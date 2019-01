Battle Princess Madelyn Recensione | storia di una principessa guerriera

Battle Madelyn Princess : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il successo ottenuto nella campagna per la raccolta dei fondi necessari su Kickstarter per lo sviluppo, Battle Madeylin è finalmente arrivato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Battle Madelyn Princess Recensione Battle Madelyn può essere definita a tutti gli effetti la figlia o l’erede di Ghosts ‘n Goblins, sia per un comparto grafico e tecnico ...