Strazio per l' addio a Federico | morto di meningite | palloncini e striscioni

Oroscopo 20 gennaio : lusinghe per l'Acquario - diStrazioni per lo Scorpione : Per un Pesci determinato e per un Cancro smanioso di coccole sarà una domenica 20 gennaio che di certo non passerà inosservata. Al contrario nel corso della giornata potrebbero fiorire dei malumori per il Leone e per la Bilancia. Nel dettaglio l'Oroscopo della giornata segno per segno. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: vi sentirete rigenerati grazie a tutte le precauzioni e le cure in merito alla vostra salute. In tal modo anche la ...