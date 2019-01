Sanremo | Rai ' Per Baglioni stesso compenso dell anno scorso'

Sanremo 2019 - la Rai precisa : «Nessun aumento di cachet per Baglioni» : Claudio Baglioni Claudio Baglioni non riceverà alcun aumento di cachet per il Festival di Sanremo 2019. Lo ha precisato la Rai a seguito delle indiscrezioni di stampa secondo cui il conduttore e direttore artistico della kermesse avrebbe ottenuto un incremento di stipendio per l’evento in scena dal 5 al 9 febbraio prossimi. Il compenso del cantautore, fanno sapere da Viale Mazzini, rimarrà invariato ed ammonterà a 585mila euro. “In ...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio e Virginia Raffaele : la Rai vorrebbe abbassare i loro compensi : La polemica riguardanti i compensi legati al Festival di Sanremo è puntuale come i panettoni durante il periodo di Natale ma quest'anno lo è un po' di più.La battaglia di Matteo Salvini, vice-premier, Ministro dell'Interno e segretario della Lega, contro i guadagni di Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa, ad esempio, "pizzicato" anche recentemente con una battuta a Non è l'Arena ("Bisognerebbe aumentarlo, lo stipendio di Fazio, ...

Grazie dei Fiori - Pino Strabioli torna su Rai 3 per prepararci a Sanremo 2019 : Sanremo 2019 si avvicina e (il sempre interessante) Pino Strabioli ci ricorda quanto il Festival sia patrimonio della cultura e del costume italiano con un nuovo ciclo di Grazie dei Fiori, che torna nell'access prime time di Rai 3 da questa sera, domenica 13 gennaio, per 5 settimane.prosegui la letturaGrazie dei Fiori, Pino Strabioli torna su Rai 3 per prepararci a Sanremo 2019 pubblicato su TVBlog.it 13 gennaio 2019 18:16.

Baglioni parla di migranti alla conferenza di Sanremo. Il direttore di Rai1 : "Solito comizio" : La conferenza, priva di notizie, del 9 gennaio per lanciare la 69esima edizione del Festival di Sanremo è stata "incendiata" dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti. A domanda precisa della giornalista Laura Rio de Il Giornale, il cantautore che dal 2003 al 2012 ha organizzato il festival O' Scià a Lampedusa, ha espresso la sua legittima opinione da cittadino:"Ho sempre pensato che gli artisti fanno delle battaglie sociali ...

Sanremo 2019 - l’AD Rai Salini frena la De Santis : «Lavoriamo con Baglioni per un Festival di qualità» : Fabrizio Salini Fabrizio Salini getta acqua sul fuoco. Anzi, sul Festival di Sanremo. Nelle ore in cui divampano le polemiche attorno alle dichiarazioni sul tema migranti rese da Claudio Baglioni alla presentazione della kermesse 2019, l’AD Rai è intervenuto per smorzare i toni con parole istituzionali e concilianti. Il suo messaggio – che riportiamo di seguito – è arrivato poco dopo le esternazioni piccate rilasciate dalla ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. La direttrice di Ra1 : “È stato un comizio”. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo” : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...