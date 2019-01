Perché l' Iran conserva il sangue del cordone ombelicale di 110 mila persone?

«Amici come prima» - Perché Boldi e De Sica non finiranno mai di piacere : Amici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaIl cinepanettone piace, e a dirlo sono i numeri. Amici come prima, pellicola che ha segnato il ritorno alle commedie natalizie della coppia Massimo Boldi-Christian De Sica, s’è fatta largo al botteghino delle feste, raggiungendo la seconda posizione. Il film, arrivato a tredici anni dall’ultimo titolo che li ha visti insieme, è uscito ...

Iran - il regime dà una svolta social e digital : ecco Perché - : L'Iran è uno dei 15 paesi al mondo per la nanotecnologia, visto che produce 330 prodotti che vengono oggi esportati in 15 nazioni, ed è tra i primi 10 al mondo per le cellule staminali. E ora sta ...

Banda larga - Perché serviranno 30 anni per cablare l’Europa in fibra : (Foto: Telecom Italia media tools) Il Centro di regolamentazione in Europa (Cerre) ha pubblicato nei giorni scorsi un rapporto sullo sviluppo della Banda larga nel vecchio continente. Con questo studio gli autori Richard Feasey, Marc Bourreau e Ambre Nicolle, hanno spiegato come l’attuale livello di fondi pubblici europei sia insufficiente per sostenere il cablaggio a Banda larga. L’ambizioso progetto europeo per la fibra ottica fino a casa ...

Riforma Coni - Salvini risponde a Malagò : 'E' nervoso? Sì - Perché lì girano molti soldi' : Il contrattacco di Salvini, infatti, arriva due giorni dopo le dure accuse di Malagò , "non è una Riforma, ma l'occupazione del Coni da parte della politica", ; e soprattutto nel giorno in cui a dar ...

Re dollaro : Perché la sfida di Cina - Russia - Iran e Venezuela è destinata a fallire : Parafrasando la celebre frase di Mark Twain in risposta a chi lo aveva dato per prematuramente scomparso possiamo dire che la previsione secondo cui il dollaro potrebbe perdere il suo status di valuta di riserva principale del mondo «è fortemente esagerata»...