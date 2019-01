India | medico salva una neonata dal soffocamento | poi muore di infarto

Blastingnews

: Dopo dodici ore di travaglio è riuscito a salvare mamma e bebè, rianimando la piccola con tutta la sua energia. Ma… - giornaleladige : Dopo dodici ore di travaglio è riuscito a salvare mamma e bebè, rianimando la piccola con tutta la sua energia. Ma… - globalistIT : - NehemiahHRD : RT @iaia_filice: L’Alta corte di Delhi difende il 'diritto di fare missione' di un medico indo-americano. @ACMichael1 @indianbishops #news… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ha lasciato senza parole forse l'intera, la triste vicenda di Bibhas Khutia, undi 48 anni, che due giorni fa è stato stroncato da unimprovviso, dopo aver portato a termine un'operazione di parto lunga 12 ore. Khutia non ha retto alla sforzo ed è crollato esanime. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, a metà mattinata, una donna, Sonali Maji, si è presentata nell'ambulatorio dove il sanitario prestava servizio, situato a Patanda, nel Bengala Occidentale. La donna, in preda a forti doglie, che lasciavano presagire la nascita della piccola creatura, è stata sottoposta d'urgenza ad un'operazione, che a quanto pare ha mostrato diverse complicazioni.La bimba è nata senza alcun problema di salute Nonostante l'operazione sia stata complessa, i medici, coadiuvati da Khutia, sono riusciti finalmente a far nascere la piccola creatura, una femmina. In un primo ...