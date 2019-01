Auto a Gpl - I modelli da acquistare nel 2019 FOTO GALLERY

quattroruote

: Nuova Renault Twingo a GPL: la citycar dai consumi leggeri! - daimon_way : Nuova Renault Twingo a GPL: la citycar dai consumi leggeri! - AquilaEnergie : Hai notato che le sigle dei dei carburanti di benzina, diesel, GPL e di altri carburanti sono cambiate? Le trovi in… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Nel 2018 la vendita di vetture a doppia alimentazione benzina-Gpl nel nostro Paese ha raggiunto 125.327 unità, con una quota del 6,5% delle immatricolazioni, la stessa del 2017. La più venduta tra lea gas di petrolio liquefatto, manco a dirlo, è la Panda, che lo scorso anno è stata consegnata in 12.097 esemplari così alimentati, seguita dalla Lancia Ypsilon (11.302) e dalla Opel Corsa (9.428). Numeri importanti, dunque, nonostante una flessione del 3,5%, del tutto in linea con la perdita complessiva del mercato (-3,3%).Scende lofferta. A colpire, semmai, è la consistente diminuzione di Case che offrono questinella nostra Penisola. Se non molti mesi fa contavamo ben 16 marchi rappresentati, questanno ne contiamo solo 11, come potete constatare scorrendo le immagini della nostra, nella quale elenchiamo gli esemplari disponibili nei nostri confini.Gpl su tutta la ...